Um vestido, dois looks: A aposta inédita e ousada que Liliana Filipa usou no Carnaval do Rio de Janeiro

Liliana Filipa faz aquecer a internet com look versátil e deslumbrante no Carnaval do Rio de Janeiro.

Liliana Filipa viajou para o Rio de Janeiro para viver mais um Carnaval. A influencer já habituou os seguidores aos seus looks extraordinários, principalmente quando se trata de viagens ao Brasil, o seu destino de eleição.

Este ano não foi exceção, a ex concorrente do Secret Story partiu para o Rio de Janeiro com as amigas e deixou os fãs boquiabertos com um look especial: um vestido que transformou em dois looks diferentes.

Liliana Filipa tem-se mostrado deslumbrante em toda a viagem, com fotografias de sonho. A influencer mostra-se mais feliz e segura do que nunca e o seguidores estão rendidos.