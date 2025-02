Uma dupla improvável! Márcia Soares e Joana Sobral juntas em ambiente divertido na Gala de Aniversário da TVI

Márcia Soares e Joana Sobral brilharam na Gala do 32.º Aniversário da TVI, que decorreu no Casino Estoril. Espreite os momentos mais divertidos entre ambas!

A TVI celebrou este sábado, dia 22 de fevereiro, o seu 32.º aniversário com uma gala memorável no Casino Estoril, onde estiveram presentes diversas figuras da estação.

Entre os rostos mais destacados do universo de reality shows estiveram Márcia Soares e Joana Sobral, duas ex-concorrentes do «Big Brother» que atualmente desempenham o papel de comentadoras do formato «Secret Story: Desafio Final».

As duas fizeram questão de marcar presença no evento e mostraram-se bastante animadas ao longo da noite, ao protagonizar momentos de cumplicidade e diversão. Elegantes, Márcia Soares e Joana Sobral deslumbraram com os seus vestidos, e captaram a atenção dos holofotes.

Além de Márcia Soares e Joana Sobral, a gala contou com a participação de várias outras figuras bem conhecidas do formato dos reality shows, que também brilharam no evento e celebraram mais um ano de sucessos da TVI.

Em cima, preparámos para si uma galeria exclusiva com os melhores momentos de Márcia Soares e Joana Sobral na gala, assim como, registos da presença de Bernardina Brito, Diana Lopes, Renata Reis e Teresa Silva.