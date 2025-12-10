Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Ao Minuto

00:05
O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?» - Big Brother

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

23:34
Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo - Big Brother
03:16

Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo

23:33
Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…» - Big Brother
02:51

Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…»

23:31
Ainda de boca aberta, concorrentes juntam finalmente o puzzle: «Eles passavam horas no quarto azul…» - Big Brother
02:54

Ainda de boca aberta, concorrentes juntam finalmente o puzzle: «Eles passavam horas no quarto azul…»

23:28
Leandro pronuncia-se sobre segredo revelado de Pedro: «Já foi visto…» - Big Brother
03:19

Leandro pronuncia-se sobre segredo revelado de Pedro: «Já foi visto…»

23:09
Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque - Big Brother
29:54

Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque

22:56
Sem dinheiro e proibida de dormir com Pedro. Marisa recebe dura consequência após o beijo que entregou a verdade - Big Brother
06:50

Sem dinheiro e proibida de dormir com Pedro. Marisa recebe dura consequência após o beijo que entregou a verdade

22:56
Eis a real explicação. Foi por isto que Pedro recusou o quarto secreto com Liliana - Big Brother
02:37

Eis a real explicação. Foi por isto que Pedro recusou o quarto secreto com Liliana

22:48
Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…» - Big Brother
05:08

Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»

22:48
Pedro fica sem dinheiro e Inês milionária. Eis a explicação - Big Brother
01:08

Pedro fica sem dinheiro e Inês milionária. Eis a explicação

22:43
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar - Big Brother
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

22:40
Pedro chora. Marisa dá-lhe um beijo na boca e o choque dos fica estratosférico - Big Brother
02:22

Pedro chora. Marisa dá-lhe um beijo na boca e o choque dos fica estratosférico

22:21
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação - Big Brother
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

22:18
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto - Big Brother

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

22:15
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story - Big Brother

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

22:10
Pedro desabafa com Cristina Ferreira após Marisa o beijar na boca à frente de todos: «Estragou tudo» - Big Brother
01:50

Pedro desabafa com Cristina Ferreira após Marisa o beijar na boca à frente de todos: «Estragou tudo»

21:56
BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade - Big Brother
02:36

BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade

21:53
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro - Big Brother
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

21:52
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre - Big Brother
04:47

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

21:47
Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa» - Big Brother
02:05

Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»

19:51
«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro - Big Brother
00:49

«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro

19:50
Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente - Big Brother
03:07

Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente

19:46
Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…» - Big Brother
04:30

Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…»

19:40
Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras - Big Brother
05:05

Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras

19:35
Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês - Big Brother
03:02

Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

  Secret Story
  Há 2h e 21min
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto - Big Brother
Choque total e gritos! Segredo de Pedro é revelado e as reações são impagáveis. Eis as imagens da noite mais memorável do Secret Story

O segredo de Pedro acaba de ser revelado. O momento – dos mais aguardados de sempre de uma edição do Secret Story -  acaba de acontecer no Especial desta noite, dia 10 de dezembro de 2025. E foi épico. Inês carregou no botão e acabou com o segredo, ao acertar.

Durante mais de três meses, Pedro e Marisa esconderam com sucesso o segredo dos colegas. Beijaram-se às escondidas, discutiram e trocaram muitas ideias. Ninguém desconfiou. Só esta semana, e após pistas reveladoras, é que alguns concorrentes conseguiram chegar perto da verdade.

Pedro tinha o segredo: «A mãe dos meus filhos está na casa». Já Marisa: «O meu marido está na casa». 

Percorra a galeria e veja as imagens mais memoráveis da noite! 

 

 E veja o vídeo na íntegra: 

Temas: Pedro Marisa Segredo

Maria Cerqueira Gomes: os momentos mais deslumbrantes da apresentadora da TVI

Maria Cerqueira Gomes: os momentos mais deslumbrantes da apresentadora da TVI

Ontem às 11:13
Liliana Filipa celebra sexto aniversário do filho com partilha muito peculiar

Liliana Filipa celebra sexto aniversário do filho com partilha muito peculiar

Ontem às 09:31
O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

7 dez, 22:11
Ruben Silvestre partilha fotos inéditas do quarto da filha e há um pormenor que encanta qualquer um

Ruben Silvestre partilha fotos inéditas do quarto da filha e há um pormenor que encanta qualquer um

6 dez, 16:22
«O mais esperado aconteceu»: Marisa Susana partilha reencontro com a família e as imagens são emocionantes

«O mais esperado aconteceu»: Marisa Susana partilha reencontro com a família e as imagens são emocionantes

6 dez, 10:23
Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

5 dez, 12:56
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade
02:36

BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade

Há 2h e 43min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre
04:47

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Há 2h e 47min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Há 2h e 46min
O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

Há 34 min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Há 2h e 24min
Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Ontem às 19:13
“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Ontem às 17:04
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Ontem às 16:52
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

Há 1h e 56min
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

Há 2h e 18min
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

Ontem às 18:49
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
01:23

Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara

Ontem às 18:11
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

9 dez, 10:05
“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Ontem às 17:04
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Ontem às 16:52
Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Ontem às 16:26
Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais
00:55

Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais

Ontem às 16:20
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

Há 2h e 46min
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

9 dez, 20:07
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
