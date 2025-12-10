Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Choque total e gritos! Segredo de Pedro é revelado e as reações são impagáveis. Eis as imagens da noite mais memorável do Secret Story

O segredo de Pedro acaba de ser revelado. O momento – dos mais aguardados de sempre de uma edição do Secret Story - acaba de acontecer no Especial desta noite, dia 10 de dezembro de 2025. E foi épico. Inês carregou no botão e acabou com o segredo, ao acertar.

Durante mais de três meses, Pedro e Marisa esconderam com sucesso o segredo dos colegas. Beijaram-se às escondidas, discutiram e trocaram muitas ideias. Ninguém desconfiou. Só esta semana, e após pistas reveladoras, é que alguns concorrentes conseguiram chegar perto da verdade.

Pedro tinha o segredo: «A mãe dos meus filhos está na casa». Já Marisa: «O meu marido está na casa».

Percorra a galeria e veja as imagens mais memoráveis da noite!

E veja o vídeo na íntegra: