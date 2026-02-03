Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Ainda se lembra do menino bonito do Secret Story 6? Depois de sair da casa, apaixonou-se por uma verdadeira musa e estão juntos há quase dez anos. Veja as fotos!

A história de amor entre Nuno Jesus e Mafalda Janeca começou em 2016, pouco tempo depois de o barbeiro ter deixado a casa do Secret Story 6.

O ex-concorrente, que foi escolhido pelo público para entrar na casa mais vigiada do país, foi um dos galãs daquela edição e fez enorme sucesso entre o público feminino. Mas, apesar de ser muito cobiçado, o coração de Nuno foi conquistado pela influencer e locutora Mafalda Janeca. O casal está junto desde então (há quase dez anos) e em 2020 foram pais de uma menina: Madalena, de cinco anos.

Mas a verdade é que não é só Nuno Jesus quem faz furor com a sua sensualidade. Mafalda Janeca é uma verdadeira musa! Dona de um corpo escultural e de uma beleza de fazer inveja, a criadora de conteúdos digitais soma milhares de likes e de elogios nas redes sociais cada vez que faz uma partilha, e onde a sua sensualidade fica à vista de todos.