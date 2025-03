Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente

Vanessa Ferreira está grávida e fez uma revelação surpreendente sobre as mudanças no seu corpo. A ex-concorrente sem pudor, não escondeu o aumento de peso e fez um video a mostrar tudo!

Vanessa Ferreira, ex-concorrente do Secret Story, está grávida! Vive na Suíça com o marido e o filho, partilhou um video muito feliz em que mostra o seu corpo de grávida sem tabus.

Depois de ter sofrido um aborto em maio do ano passado, Vanessa Ferreira vive um momento muito feliz com a nova gravidez e mostra-se orgulhosa das suas curvas.

A ex-concorrente do reality show não escondeu a emoção e aproveitou para falar abertamente sobre as mudanças no corpo durante a gestação: «Cheguei aos 81kg num ápice. Porém, amo da mesma forma esta versão mulher. 🤰🏽🌸».

Os fãs e seguidores não tardaram a reagir com mensagens de carinho e partilhas sobre as próprias experiências na gravidez. Vanessa, por sua vez, quis saber mais sobre o percurso de outras mães!

Vanessa Ferreira recebeu uma onda de carinho e elogios nas redes sociais. Entre as muitas mensagens de apoio, destacaram-se comentários como: "Que barriguinha mais linda 😍❤️ Parabéns, que venha com muita saúde. Ps: A mamãe tá maravilhosa!", "1kg já! E só vou nas 23 semanas 😂", "30kg na primeira gravidez, 35kg na segunda… e volto sempre aos meus belos 52kg!" e "Tás tão lindaaaaa, baby!".

A partilha de Vanessa, onde revelou ter chegado rapidamente aos 81kg, gerou ainda muitas trocas de experiências entre mães, que reforçaram o apoio e a cumplicidade da sua comunidade online.

