Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Mariana tem sido uma das concorrentes mais comentadas do Secret Story 9. Dentro da casa mais vigiada do país, não passa despercebida: o sotaque açoriano denuncia de imediato as suas origens, mas é a atitude ousada e a confiança com que exibe o corpo escultural que realmente chamam a atenção.
Vaidosa assumida, não esconde o orgulho nas cirurgias estéticas a que já se submeteu. Mas o que mais surpreende é a sua impressionante evolução ao longo dos anos. As imagens que partilha nas redes sociais revelam um "antes e depois" marcante: Mariana perdeu imenso peso e transformou-se por completo, mostrando-se hoje diferente, confiante e determinada.
A concorrente carrega ainda um segredo de peso, é Guardiã da Voz, papel que partilha com Rui, mas, fora da casa, continua a conquistar fãs que não ficam indiferentes à sua mudança radical.
Com esta nova fase, Mariana afirma-se como uma das figuras em destaque desta edição, provando que está pronta para ir até ao fim, sempre com ousadia e sem receios de mostrar a sua verdadeira personalidade.
Percorra a galeria de fotos que preparámos para si e veja a transformação radical da concorrente.