22:39
Sandro quer ser 'padrinho' de Liliana e Fábio: «Aqueles dois não saem daqui sem ficarem juntos» - Big Brother
03:21

Sandro quer ser 'padrinho' de Liliana e Fábio: «Aqueles dois não saem daqui sem ficarem juntos»

22:35
Marisa revela estratégia infalível para desviar todas as atenções do seu segredo - Big Brother
03:57

Marisa revela estratégia infalível para desviar todas as atenções do seu segredo

22:31
Polémica em direto: Leandro acusado de ser incoerente - Big Brother
04:00

Polémica em direto: Leandro acusado de ser incoerente

22:22
Explosivo! Lídia confronta Bruna e garante que se aproveita de todos os conflitos - Big Brother
03:38

Explosivo! Lídia confronta Bruna e garante que se aproveita de todos os conflitos

22:13
«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna - Big Brother
03:04

«Ela mete-se em tudo»: Lídia não poupa críticas a Bruna

22:10
Pedro quebra silêncio e revela motivo do desentendimento com Ana Cristina - Big Brother
06:23

Pedro quebra silêncio e revela motivo do desentendimento com Ana Cristina

22:02
«Só teve aquilo que mereceu»: Pedro sem rodeios com Ana Cristina - Big Brother
03:32

«Só teve aquilo que mereceu»: Pedro sem rodeios com Ana Cristina

21:31
Liliana e Fábio querem dormir no mesmo quarto: «Quero ir para a beira da minha mulher» - Big Brother
03:26

Liliana e Fábio querem dormir no mesmo quarto: «Quero ir para a beira da minha mulher»

21:28
Liliana garante «a partir de agora a minha estadia nesta casa vai ser uma farsa» - Big Brother
01:55

Liliana garante «a partir de agora a minha estadia nesta casa vai ser uma farsa»

21:19
Perdeu imenso peso e não passa despercebida: Veja a transformação desta concorrente do Secret Story 9 - Big Brother

Perdeu imenso peso e não passa despercebida: Veja a transformação desta concorrente do Secret Story 9

21:02
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

19:54
Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno - Big Brother
03:36

Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno

19:45
Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa - Big Brother
03:28

Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa

19:37
Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
04:34

Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo

19:27
Pedro em lágrimas acusa colegas de o tratarem como fantoche - Big Brother
03:29

Pedro em lágrimas acusa colegas de o tratarem como fantoche

19:23
Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera - Big Brother
08:45

Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera

19:21
Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas - Big Brother

Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

19:01
Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações - Big Brother
04:22

Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações

18:53
Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim» - Big Brother
06:04

Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim»

18:41
Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho - Big Brother
03:43

Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho

18:34
Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa - Big Brother
04:33

Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa

18:28
Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes - Big Brother
04:20

Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes

18:12
Inédito. Lídia fala com Vera sobre a sua ligação com Dylan fora da casa pela primeira vez - Big Brother
06:49

Inédito. Lídia fala com Vera sobre a sua ligação com Dylan fora da casa pela primeira vez

18:00
«Desculpa mas és muito mentirosa»: Marisa sem papas na lingua com Ana Cristina - Big Brother
03:49

«Desculpa mas és muito mentirosa»: Marisa sem papas na lingua com Ana Cristina

17:57
A tomar as dores do marido? Marisa envolve-se em picardia com Ana Cristina - Big Brother
04:59

A tomar as dores do marido? Marisa envolve-se em picardia com Ana Cristina

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

  Há 3h e 11min
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother
Mariana, concorrente do Secret Story 9, tem vindo a surpreender dentro e fora da casa. Ousada e confiante, a jovem perdeu imenso peso e exibe agora um corpo totalmente renovado, mostrando uma transformação que não passa despercebida.

Mariana tem sido uma das concorrentes mais comentadas do Secret Story 9. Dentro da casa mais vigiada do país, não passa despercebida: o sotaque açoriano denuncia de imediato as suas origens, mas é a atitude ousada e a confiança com que exibe o corpo escultural que realmente chamam a atenção.

Vaidosa assumida, não esconde o orgulho nas cirurgias estéticas a que já se submeteu. Mas o que mais surpreende é a sua impressionante evolução ao longo dos anos. As imagens que partilha nas redes sociais revelam um "antes e depois" marcante: Mariana perdeu imenso peso e transformou-se por completo, mostrando-se hoje diferente, confiante e determinada.

A concorrente carrega ainda um segredo de peso, é Guardiã da Voz, papel que partilha com Rui, mas, fora da casa, continua a conquistar fãs que não ficam indiferentes à sua mudança radical.

Com esta nova fase, Mariana afirma-se como uma das figuras em destaque desta edição, provando que está pronta para ir até ao fim, sempre com ousadia e sem receios de mostrar a sua verdadeira personalidade.

Percorra a galeria de fotos que preparámos para si e veja a transformação radical da concorrente.

