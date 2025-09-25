Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Mariana, concorrente do Secret Story 9, tem vindo a surpreender dentro e fora da casa. Ousada e confiante, a jovem perdeu imenso peso e exibe agora um corpo totalmente renovado, mostrando uma transformação que não passa despercebida.

Mariana tem sido uma das concorrentes mais comentadas do Secret Story 9. Dentro da casa mais vigiada do país, não passa despercebida: o sotaque açoriano denuncia de imediato as suas origens, mas é a atitude ousada e a confiança com que exibe o corpo escultural que realmente chamam a atenção.

Vaidosa assumida, não esconde o orgulho nas cirurgias estéticas a que já se submeteu. Mas o que mais surpreende é a sua impressionante evolução ao longo dos anos. As imagens que partilha nas redes sociais revelam um "antes e depois" marcante: Mariana perdeu imenso peso e transformou-se por completo, mostrando-se hoje diferente, confiante e determinada.

A concorrente carrega ainda um segredo de peso, é Guardiã da Voz, papel que partilha com Rui, mas, fora da casa, continua a conquistar fãs que não ficam indiferentes à sua mudança radical.

Com esta nova fase, Mariana afirma-se como uma das figuras em destaque desta edição, provando que está pronta para ir até ao fim, sempre com ousadia e sem receios de mostrar a sua verdadeira personalidade.