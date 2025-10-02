Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera tem 34 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Assistente dentária e rececionista de uma clínica de estética, define-se como uma mulher misteriosa.
Observadora e atenta aos detalhes, garante que raramente se engana. Extremamente confiante e determinada, a Vera diz que gosta de mexer com a mente dos outros e que sabe guardar segredos como ninguém.
Mãe de duas filhas, entra com a certeza de que consegue sempre tudo o que quer.
