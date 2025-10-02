Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Ao Minuto

Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos
05:43

Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos

17:26
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

16:59
Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel
03:23

Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel

16:46
Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»
04:31

Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»

16:31
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

16:26
De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera
02:05

De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera

16:08
Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina
08:32

Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina

16:04
Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»
03:49

Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»

15:44
Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...»
09:17

Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...»

15:28
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

14:54
Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?
06:37

Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?

14:49
Zé, noivo de Liliana, é tema do almoço de Liliana e Fábio
02:36

Zé, noivo de Liliana, é tema do almoço de Liliana e Fábio

14:46
Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»
03:12

Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»

14:43
Dylan e Lídia já tiveram um caso fora da casa? Concorrentes fazem revelações de última hora
07:01

Dylan e Lídia já tiveram um caso fora da casa? Concorrentes fazem revelações de última hora

14:28
Liliana assume sobre entrada na casa: «A partir do momento em que entras aqui não vais ser 100% leal»
02:10

Liliana assume sobre entrada na casa: «A partir do momento em que entras aqui não vais ser 100% leal»

12:29
Voz coloca desafio insólito aos concorrentes
05:19

Voz coloca desafio insólito aos concorrentes

12:21
Liliana pica Fábio: «Babaste-te todo». Ele riposta: «Sonhei contigo»
01:06

Liliana pica Fábio: «Babaste-te todo». Ele riposta: «Sonhei contigo»

11:54
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
02:21

Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca

11:53
A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto
06:38

A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto

11:50
Romana sobre o triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé: «Não há escapatória possível para fugir»
09:47

Romana sobre o triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé: «Não há escapatória possível para fugir»

11:48
Fábio resolve enigma e conquista um almoço especial! Quem vai convidar?
06:25

Fábio resolve enigma e conquista um almoço especial! Quem vai convidar?

11:30
Alguém tem ciúmes de Rui? Joana arrasa: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»
06:00

Alguém tem ciúmes de Rui? Joana arrasa: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»

11:20
Romana assiste a imagens de Liliana e Fábio no «Secret Story 9»: «Estava-me a arrepiar porque estou a ter um déjà-vu»
00:40

Romana assiste a imagens de Liliana e Fábio no «Secret Story 9»: «Estava-me a arrepiar porque estou a ter um déjà-vu»

10:47
Dylan com receio de se aproximar de Mariana? «Já pus tudo em pratos limpos com o Rui, não quero confusões»
04:49

Dylan com receio de se aproximar de Mariana? «Já pus tudo em pratos limpos com o Rui, não quero confusões»

10:15
Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama
01:22

Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

  • Secret Story
  • Hoje às 11:41
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story
Veja aqui as imagens de Vera antes de entrar na casa do Secret Story.

Vera tem 34 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Assistente dentária e rececionista de uma clínica de estética, define-se como uma mulher misteriosa.

Observadora e atenta aos detalhes, garante que raramente se engana. Extremamente confiante e determinada, a Vera diz que gosta de mexer com a mente dos outros e que sabe guardar segredos como ninguém.

Mãe de duas filhas, entra com a certeza de que consegue sempre tudo o que quer.

Veja as melhores fotos da concorrente na galeria que preparámos para si.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

