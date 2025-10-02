Vera arranca suspiros. Veja as fotografias ousadas da concorrente do «Secret Story 9»

Veja aqui as imagens de Vera antes de entrar na casa do Secret Story.

Vera tem 34 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Assistente dentária e rececionista de uma clínica de estética, define-se como uma mulher misteriosa.

Observadora e atenta aos detalhes, garante que raramente se engana. Extremamente confiante e determinada, a Vera diz que gosta de mexer com a mente dos outros e que sabe guardar segredos como ninguém.

Mãe de duas filhas, entra com a certeza de que consegue sempre tudo o que quer.

Veja as melhores fotos da concorrente na galeria que preparámos para si.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story