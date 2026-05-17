Vestida de gala, Cristina Ferreira partilha fotos privadas e revela o verdadeiro glamour

Cristina Ferreira partilha registos da sua vida longe da televisão: «O verdadeiro glamour…»

Em noite de gala, Cristina Ferreira escolheu partilhar o look escolhido para a ocasião de uma maneira diferente. Além de mostrar o look que escolheu para conduzir o reality show, a apresentadora revelou várias imagens privadas do seu fim de semana. Nas fotografias é possível ver as praias da Ericeira e Cristina ferreira numa das muitas caminhadas que gosta de fazer junto ao mar. Revelam também um registo de um casamento, onde Cristina Ferreira esteve como convidada.

«A gala é à noite mas o verdadeiro glamour está durante o dia», considerou Cristina Ferreira.

Percorra a galeria e veja as imagens.