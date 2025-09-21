Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Cristina Ferreira deslumbrou na segunda gala do Secret Story com um vestido azul brilhante e maquilhagem impecável, mostrando sofisticação e elegância do início ao fim.

Na Gala deste domingo, 21 de setembro, segunda gala da nona edição do Secret Story, Cristina Ferreira voltou a deixar todos boquiabertos.

A apresentadora escolheu um vestido azul-escuro repleto de brilho, que captava toda a atenção a cada movimento. Mas foi a maquilhagem, também em tons de azul, que fez toda a diferença, realçando o olhar e dando um toque de sofisticação extra.

O corte e a cor do cabelo contrastam na perfeição com o vestido, criando um visual cheio de charme e elegância. Os acessórios minimalistas e as sandálias simples completam o look, equilibrando brilho e sofisticação sem exageros.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja todos os pormenores do look.