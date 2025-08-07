Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

Ao Minuto

«Ela fugiu daqui...»: Balão 'invade' a casa e os concorrentes conspiram sobre novo segredo - Big Brother
02:53

«Ela fugiu daqui...»: Balão 'invade' a casa e os concorrentes conspiram sobre novo segredo

12:45
«Foi uma criança criminosa?»: Segredo de Sandro na mira dos colegas - Big Brother
01:13

«Foi uma criança criminosa?»: Segredo de Sandro na mira dos colegas

12:21
«Acho que são ex-namorados»: Concorrentes insistem que Liliana e Fábio têm segredo em comum - Big Brother
02:19

«Acho que são ex-namorados»: Concorrentes insistem que Liliana e Fábio têm segredo em comum

12:09
«Acho que o Sandro já esteve perto da morte»: Concorrentes criam teoria surpreendente - Big Brother
01:49

«Acho que o Sandro já esteve perto da morte»: Concorrentes criam teoria surpreendente

12:06
Raquel gosta de mulheres? Há quem acredite que esse seja o seu segredo - Big Brother
02:03

Raquel gosta de mulheres? Há quem acredite que esse seja o seu segredo

12:03
Há duas irmãs na casa? Dylan cria teoria sobre Bruna e outra concorrente - Big Brother
01:19

Há duas irmãs na casa? Dylan cria teoria sobre Bruna e outra concorrente

11:28
Dylan recebe privilégio de luxo: e pode ficar mais próximo de um segredo - Big Brother
01:22

Dylan recebe privilégio de luxo: e pode ficar mais próximo de um segredo

11:24
Enigma misterioso deixa a casa em alvoroço: «Não estou mesmo a perceber nada» - Big Brother
02:43

Enigma misterioso deixa a casa em alvoroço: «Não estou mesmo a perceber nada»

11:11
Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro Jorge?: «Não és minha...» - Big Brother
01:30

Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro Jorge?: «Não és minha...»

10:41
Casa em alvoroço! Liliana e Vera escondem alimentos e colegas reagem: «Isto é de criancinhas» - Big Brother
03:04

Casa em alvoroço! Liliana e Vera escondem alimentos e colegas reagem: «Isto é de criancinhas»

02:28
«Eu acho que ela não aguenta e desiste»: Liliana e Vera planeiam estratégia para enervar Marisa Susana - Big Brother
06:43

«Eu acho que ela não aguenta e desiste»: Liliana e Vera planeiam estratégia para enervar Marisa Susana

01:32
Exclusivo: Nos bastidores do Secret Story, Cristina Ferreira revela qual é o segredo para brilhar numa Gala - Big Brother
01:55

Exclusivo: Nos bastidores do Secret Story, Cristina Ferreira revela qual é o segredo para brilhar numa Gala

01:27
Pedro Jorge acaba em lágrimas depois de falar com a mulher. Será por ciúmes? - Big Brother
05:07

Pedro Jorge acaba em lágrimas depois de falar com a mulher. Será por ciúmes?

01:25
Pedro Jorge dá 'raspanete' a Marisa: «Não deves chamar a nossa filha para aqui» - Big Brother
05:07

Pedro Jorge dá 'raspanete' a Marisa: «Não deves chamar a nossa filha para aqui»

01:17
O drama de Dylan ao expor a ex-namorada: Traição, roubo e uma gravidez perdida - Big Brother
03:25

O drama de Dylan ao expor a ex-namorada: Traição, roubo e uma gravidez perdida

01:05
«Eu não tenho intenção nenhuma com ela»: Fábio admite a Vera que não quer nada com Liliana - Big Brother
04:05

«Eu não tenho intenção nenhuma com ela»: Fábio admite a Vera que não quer nada com Liliana

01:01
«Eu não vou ter coragem de aparecer em casa dos pais do meu namorado»: Liliana desabafa com Fábio - Big Brother
04:05

«Eu não vou ter coragem de aparecer em casa dos pais do meu namorado»: Liliana desabafa com Fábio

00:31
«A postura dele pode intimidar...»: Pedro Jorge está com 'medo' de concorrente? - Big Brother
03:03

«A postura dele pode intimidar...»: Pedro Jorge está com 'medo' de concorrente?

00:17
«Tens de ter cuidado de quem estás a falar»: Sandro defende Cristiano Ronaldo com unhas e dentes - Big Brother
04:46

«Tens de ter cuidado de quem estás a falar»: Sandro defende Cristiano Ronaldo com unhas e dentes

00:00
Como nunca o viu! Pedro Jorge exalta-se e explode com a casa: «Vou-me passar dos carretos» - Big Brother
01:47

Como nunca o viu! Pedro Jorge exalta-se e explode com a casa: «Vou-me passar dos carretos»

23:27
Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...» - Big Brother
04:04

Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»

22:50
Sandro faz de Cristiano Ronaldo um traço de personalidade? Leandro faz acusações: «É demais» - Big Brother
11:33

Sandro faz de Cristiano Ronaldo um traço de personalidade? Leandro faz acusações: «É demais»

22:40
«Não temos de nos enrolar, depois peço desculpa ao teu namorado»: Fábio faz proposta a Liliana - Big Brother
04:22

«Não temos de nos enrolar, depois peço desculpa ao teu namorado»: Fábio faz proposta a Liliana

22:32
Agarrados um ao outro, Dylan dá beijos a Vera - Big Brother
02:16

Agarrados um ao outro, Dylan dá beijos a Vera

22:31
Fábio descobre que Liliana lhe escondeu um pertence! Veja a reação - Big Brother
04:53

Fábio descobre que Liliana lhe escondeu um pertence! Veja a reação

Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

  • Big Brother
  • 7 ago, 11:54
Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira - Big Brother
Cristina Ferreira e João Monteiro mostram-se nas fotos mais românticas e apaixonadas de sempre, tiradas nas férias em Menorca. Veja tudo.

Depois de uns dias de férias em família, Cristina Ferreira decidiu tirar uns dias de «lua de mel» com João Monteiro e rumaram a Menorca, Espanha.

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, a apresentadora divulgou um conjunto de fotografias naquele paraíso das Baleares e mostrou-se mais apaixonada do que nunca pelo namorado. «A criar memórias. Eternas», escreveu a Diretora de Entretenimento e Ficção, na legenda da publicação, à qual acrescentou um coração roxo, que simboliza o amor com João Monteiro. 

Nas imagens, Cristina Ferreira posa de vestido curto branco e a cor da indumentária não passou despercebida. «Por momentos, achei que se tinham casado e não me tinham convidado...» brincou Rubinho, um grande amigo da comunicadora. «Assim de repente pensei que tinham casado 💜 Essa foto está lindíssima 😍», escreveu ainda uma internauta.

Fora as referências ao casamento, também houve vários elogios ao casalinho. «A primeira foto… que fofos», «Eu tou encantada pela primeira foto. 💜🥹», «VOCÊS FICAM MESMO LINDOSSSSS JUNTOS ❤️», «Por momentos achei que se tinham casado… 😂❤️😬», «Só o Amor importa 💜 fazem um casal perfeito», «O que mais importa? Só o Amor 💜💜», «É a mais bonita fotografia que tem com o João», «A Cristina fica lindíssima vestida de branco...», pode ler-se nos comentários. 

Percorra a nossa galeria e vejas as fotografias que estão a dar que falar.

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro Ferias Amor Casamento

