Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira e João Monteiro mostram-se nas fotos mais românticas e apaixonadas de sempre, tiradas nas férias em Menorca. Veja tudo.

Depois de uns dias de férias em família, Cristina Ferreira decidiu tirar uns dias de «lua de mel» com João Monteiro e rumaram a Menorca, Espanha.

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, a apresentadora divulgou um conjunto de fotografias naquele paraíso das Baleares e mostrou-se mais apaixonada do que nunca pelo namorado. «A criar memórias. Eternas», escreveu a Diretora de Entretenimento e Ficção, na legenda da publicação, à qual acrescentou um coração roxo, que simboliza o amor com João Monteiro.

Nas imagens, Cristina Ferreira posa de vestido curto branco e a cor da indumentária não passou despercebida. «Por momentos, achei que se tinham casado e não me tinham convidado...» brincou Rubinho, um grande amigo da comunicadora. «Assim de repente pensei que tinham casado 💜 Essa foto está lindíssima 😍», escreveu ainda uma internauta.

Fora as referências ao casamento, também houve vários elogios ao casalinho. «A primeira foto… que fofos», «Eu tou encantada pela primeira foto. 💜🥹», «VOCÊS FICAM MESMO LINDOSSSSS JUNTOS ❤️», «Por momentos achei que se tinham casado… 😂❤️😬», «Só o Amor importa 💜 fazem um casal perfeito», «O que mais importa? Só o Amor 💜💜», «É a mais bonita fotografia que tem com o João», «A Cristina fica lindíssima vestida de branco...», pode ler-se nos comentários.

Percorra a nossa galeria e vejas as fotografias que estão a dar que falar.