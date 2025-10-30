Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Veja as imagens dos casamentos de sonho das estrelas dos realities.

Os casamentos dos ex-concorrentes de reality shows da TVI têm-se tornado um fenómeno mediático em Portugal, atraindo atenção não apenas dos fãs, mas também da imprensa.

Depois da exposição intensa dentro da casa, muitos participantes transformam as ligações formadas em uniões reais fora do formato televisivo: Joana Schreyer e Ricardo Pereira são exemplo disso.

Para além disso, há também aqueles que criam relações fora da casa com anónimos e acabam por consumar o casamento, em cerimónias de sonho, como é o caso de Sandrina Pratas ou Tierry Vilson.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens dos casamentos de sonho dos ex-concorrentes de reality-shows.