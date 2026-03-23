Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Veja aqui todas as reações ao momento mais bombástico de sempre.

A noite ficou marcada por uma das maiores reviravoltas do Secret Story 10. O segredo de Eva foi finalmente desvendado em direto e o ambiente na casa mudou em segundos. Choque, lágrimas e gritos: a Casa tremeu.

Foi Jéssica quem acertou em cheio ao descobrir que a concorrente escondia a verdade: «Namoro há cinco anos com um concorrente da casa».

A revelação caiu como uma bomba, sobretudo para Ariana, que reagiu de forma imediata. Visivelmente abalada, a concorrente abandonou a sala em lágrimas, direta para o confessionário e incapaz de lidar com o momento.

Mais tarde, no confessionário, não escondeu a revolta e o sentimento de traição: «Isto para mim é ridículo, eu nem tenho palavras para esta situação. Dois falsos».

Apesar da intensidade da reação, Ariana confessou, em conversa com Cristina Ferreira, que não desconfiava da verdade, mesmo tendo em conta a proximidade com Diogo: «Não estava nada à espera».

Enquanto isso, na sala, Eva e Diogo tentaram justificar a estratégia. A concorrente explicou: «Foi o jogo que escolhemos. Foi o jogo que decidimos e temos de arcar com as consequências», garantindo ainda que tudo foi previamente combinado entre os dois e que houve consentimento.

Dentro da casa, o ambiente era de choque total. Vários concorrentes reagiram com emoção, muitos deles em lágrimas, sobretudo pela forma como Ariana foi apanhada no meio da situação. Jéssica, que desvendou o segredo, não conteve as emoções e acabou por chorar: «Isto foi demais». Já Sara mostrou-se crítica: «Não vale tudo».

Diogo tentou justificar-se: «Tive de o fazer para esconder o segredo da Eva», assegurando ainda que nunca esteve confuso entre as duas e que se mantém fiel à namorada.

Também João não ficou indiferente e mostrou-se emocionado, com vontade de consolar Ariana.

Ainda no confessionário, Ariana voltou a mostrar-se completamente destruída e deixou clara a decisão: «Aquelas pessoas agora não são nada para mim».

Ariana acabou por revelar que na cama com Diogo, já aconteceu mais do que beijos.

Entre lágrimas, acusações e um ambiente carregado de tensão, a casa mais vigiada do país viveu um momento que promete marcar esta edição e cujas consequências ainda estão longe de terminar.