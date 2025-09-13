Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público

Ao Minuto

12:50
Marisa Susana explode: «Eu senti-me atraiçoada» - Big Brother
11:00

Marisa Susana explode: «Eu senti-me atraiçoada»

12:30
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa - Big Brother
01:27

Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa

12:27
Bruna admite sentir-se um ‘bode expiatório’ perante Leandro - Big Brother
07:40

Bruna admite sentir-se um 'bode expiatório' perante Leandro

12:15
Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…» - Big Brother
05:04

Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…»

12:03
Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair - Big Brother
03:50

Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair

11:50
Marisa Susana sussurra algo a Bruno Simão. E não passou despercebido a Pedro Jorge - Big Brother
01:45

Marisa Susana sussurra algo a Bruno Simão. E não passou despercebido a Pedro Jorge

11:38
Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família - Big Brother

Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família

11:23
Novo ataque de ciúmes? Pedro Jorge e Marisa voltam a trocar farpas - Big Brother
08:14

Novo ataque de ciúmes? Pedro Jorge e Marisa voltam a trocar farpas

11:17
Pedro Jorge perde a paciência com Marisa: «Tivesses dormido…» - Big Brother
08:14

Pedro Jorge perde a paciência com Marisa: «Tivesses dormido…»

10:42
Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz - Big Brother

Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz

10:28
Quase lá? Bruno Simão convicto sobre teoria de segredo: «Isto é dele…» - Big Brother
04:31

Quase lá? Bruno Simão convicto sobre teoria de segredo: «Isto é dele…»

10:18
Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço - Big Brother
01:55

Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço

10:15
Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente - Big Brother
06:23

Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente

09:52
Numa noite complicada e com a casa inteira a dormir, Vera consola Inês depois de conflito - Big Brother
10:36

Numa noite complicada e com a casa inteira a dormir, Vera consola Inês depois de conflito

09:50
Sem dormir, Inês desaba em lágrimas depois de conflito com Vera - Big Brother
06:26

Sem dormir, Inês desaba em lágrimas depois de conflito com Vera

09:46
Leandro tem teoria sobre segredo: «Ela está grávida» - Big Brother
04:02

Leandro tem teoria sobre segredo: «Ela está grávida»

09:45
Vera avisa Liliana sobre Inês: «Ela não quer que fales mais no assunto» - Big Brother
07:55

Vera avisa Liliana sobre Inês: «Ela não quer que fales mais no assunto»

09:40
Marisa confronta Vera sobre Inês: «Gostavas que o sentimento fosse correspondido?» - Big Brother
05:14

Marisa confronta Vera sobre Inês: «Gostavas que o sentimento fosse correspondido?»

09:35
Inês põe ponto final na aproximação com Vera: «Vai mudar muita coisa» - Big Brother
07:34

Inês põe ponto final na aproximação com Vera: «Vai mudar muita coisa»

09:20
Vera de rastos após o Especial: Marta Cardoso interrompe emissão e faz ligação à casa - Big Brother
04:30

Vera de rastos após o Especial: Marta Cardoso interrompe emissão e faz ligação à casa

09:18
Fãs do Secret Story falam de Pedro Jorge: «É 100% jogo» - Big Brother
01:59

Fãs do Secret Story falam de Pedro Jorge: «É 100% jogo»

09:17
Inês confronta Liliana depois de conselhos a Vera: «Não te admito a ti nem a ninguém» - Big Brother
04:34

Inês confronta Liliana depois de conselhos a Vera: «Não te admito a ti nem a ninguém»

09:12
Dylan falou nas filhas de Vera: «Isso magoou-me demais» - Big Brother
01:22

Dylan falou nas filhas de Vera: «Isso magoou-me demais»

09:11
Dylan acusa Vera de jogar com Inês: «Ela quis forçar» - Big Brother
06:28

Dylan acusa Vera de jogar com Inês: «Ela quis forçar»

09:10
Dylan não acredita que Vera seja genuína: «Ela não tem tema aqui dentro (...) Quem é que quer saber da Vera?» - Big Brother
10:52

Dylan não acredita que Vera seja genuína: «Ela não tem tema aqui dentro (...) Quem é que quer saber da Vera?»

Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público
  • Big Brother
  • 13 set, 00:26

  • Big Brother
  • 13 set, 00:26
Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público - Big Brother
Na final do Big Brother Verão, Viriato Quintela fica em terceiro lugar e, ao subir ao palco de chapéu, recebe uma forte ovação do público.

Viriato Quintela garante o terceiro lugar na final do Big Brother Verão, no Parque dos Poetas em Oeiras, com 10% da votação. O concorrente faz questão de usar o chapéu que o acompanhou ao longo da edição e, ao reagir ao resultado, afirma com confiança: «É merecido», recebendo fortes aplausos do público.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

Temas: Viriato Quintela

Mais Fotos

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente
Ontem às 20:02

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Ontem às 20:02
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Ontem às 12:57

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Ontem às 12:57
Dolores Aveiro: momentos ternurentos com Cristiano Ronaldo e a família
Ontem às 11:02

Dolores Aveiro: momentos ternurentos com Cristiano Ronaldo e a família

Ontem às 11:02
De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa
13 out, 10:12

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

13 out, 10:12
O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story
12 out, 22:08

O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

12 out, 22:08
De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows
10 out, 11:15

De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

10 out, 11:15
Mais Vistos

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente
Ontem às 20:02

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Ontem às 20:02
Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente
06:23
Há 2h e 52min
06:23

Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente

Há 2h e 52min
Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço
01:55
Há 2h e 49min
01:55

Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço

Há 2h e 49min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias
26 set, 09:05

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa
Ontem às 16:59

Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Ontem às 16:59
Notícias

Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível
Há 48 min

Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Há 48 min
Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família
Há 1h e 29min

Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família

Há 1h e 29min
Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal
Há 1h e 44min

Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Há 1h e 44min
Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz
Há 2h e 25min

Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz

Há 2h e 25min
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana
Ontem às 17:43

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ontem às 17:43
EXCLUSIVOS

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16
Ontem às 18:50
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Ontem às 18:50
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42
Ontem às 18:02
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

Ontem às 18:02
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38
Ontem às 14:37
03:38

Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

Ontem às 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10
13 out, 00:17
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

13 out, 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37
9 out, 19:37
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
FORA DA CASA

Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível
Há 48 min

Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Há 48 min
Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal
Há 1h e 44min

Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Há 1h e 44min
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana
Ontem às 17:43

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ontem às 17:43
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal
Ontem às 17:42

Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Ontem às 17:42
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»
Ontem às 17:14

Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Ontem às 17:14
TVI Reality

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16
Ontem às 18:50
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Ontem às 18:50
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57
Ontem às 17:19
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

Ontem às 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36
13 out, 09:10
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

13 out, 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02
13 out, 08:26
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

13 out, 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00
10 out, 08:31
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Outros Sites

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos
Há 2h e 33min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Há 2h e 33min
Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"
Há 3h e 24min

Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Há 3h e 24min
Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"
Há 3h e 55min

Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"

Há 3h e 55min
Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»
Ontem às 19:54

Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Ontem às 19:54
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"
Ontem às 15:10

Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Ontem às 15:10
