Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público

Viriato Quintela garante o terceiro lugar na final do Big Brother Verão, no Parque dos Poetas em Oeiras, com 10% da votação. O concorrente faz questão de usar o chapéu que o acompanhou ao longo da edição e, ao reagir ao resultado, afirma com confiança: «É merecido», recebendo fortes aplausos do público.