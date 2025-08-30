Vista para o mar, piscina e muito glamour: entre na nova casa de Inês Simões

Entre na casa nova de Inês Simões: um pequeno luxo com vista privilegiada para o mar.

Inês Simões concretizou um dos seus maiores sonhos! A comentadora do Big Brother comprou uma casa com vista para o mar e abriu as portas do seu novo cantinho para o mostrar aos fãs.

Através das redes sociais, Inês Simões divulgou algumas imagens do seu novo lar, que conta com dois andares, uma vista privilegiada e uma piscina. A comunicadora mostrou ainda alguns detalhes da decoração que escolheu para a sua nova casa.

«Mais um sonho realizado: a minha nova casa, com vista mar 🌊✨. Fruto do meu trabalho, com esforço e passo a passo. Nada me foi dado de mão beijada (a não ser a educação e os valores que agradeço todos os dias aos meus pais 🙏🏼. Agora é tempo de a transformar no lar da minha família🤍 e vou mostrar-vos cada momento!», escreveu na legenda da publicação.

