Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente

  • Secret Story
  • Há 1h e 48min
Viveu um 'triângulo amoroso' dentro da casa e agora vai enfrentar um novo desafio na sua vida: Recorde este ex-concorrente - Big Brother
Este foi um dos mais polémicos concorrentes d'O Triângulo e agora vai enfrentar mais um grande desafio na sua vida.

Moisés Figueira foi um dos concorrentes mais polémicos d'O Triângulo.

Natural de São Mamede de Infesta, no norte do país, o ex-concorrente tinha 25 anos quando entrou no programa, em 2023. Antes da fama, trabalhava como fiscal de autocarros e dedicava-se às artes marciais, como kickboxing, MMA e muay thai.

Dentro da casa, Moisés rapidamente deu que falar. Envolveu-se num dos momentos mais mediáticos da edição ao protagonizar um “triângulo amoroso” com Sara Sistelo e Mariana Duarte, o que gerou bastante polémica e atenção por parte dos fãs do formato. Apesar das críticas, mostrou-se sempre determinado e verdadeiro nas suas emoções, dizendo mesmo que precisava de “muito carinho” durante a experiência.

O seu percurso no programa foi marcado por altos e baixos, desde conflitos até momentos de ternura e humor, mas conquistou o público o suficiente para chegar ao 5.º lugar na final.

Depois do programa, Moisés continuou a ser falado fora da casa. A sua relação com Sara Sistelo evoluiu e acabou por ser oficializada com um pedido de namoro romântico num balão de ar quente, gesto que encantou os fãs do casal.

Com a sua personalidade forte, o físico de atleta e um lado sensível que surpreendeu muitos, Moisés Figueira tornou-se uma das figuras mais lembradas da primeira edição de “O Triângulo”: um concorrente que deixou marca tanto pelo jogo como pelo coração.

A mais recente novidade de Moisés Figueira

Agora, Moisés Figueira voltou a dar que falar: o ex-concorrente vai participar num campeonato de Muay Thai e Kick Boxing em dezembro, mas antes disso tem outro desafio para enfrentar: perder nove quilos até à data do combate.

A revelação foi feita pelo próprio através dos stories do Instagram. «Acredita quem quer, fica para ver quem desacredita», escreveu na legenda de uma publicação em que expõe o seu objetivo.

Percorra a nossa galeria e recorde os melhores momentos de Moisés Figueira dentro e fora d'O Triângulo

Temas: Moisés Figueira O Triângulo

