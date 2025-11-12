Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Zé Pedro Andrade, conhecido apenas como Zé e ex-noivo de Liliana Oliveira do Secret Story 9, tem dado que falar fora da casa.
Após a entrada de Liliana no reality show da TVI e o fim público do noivado, o jovem viu as suas redes sociais dispararem em popularidade.
Desde então, tem partilhado fotos e mensagens que reforçam a sua nova imagem pública, apagando registos da relação e focando-se numa postura mais independente e confiante.
As suas publicações, muitas vezes acompanhadas de frases motivacionais e imagens cuidadas, despertaram a curiosidade do público e da imprensa, que já o apelidam de “novo influencer”.
