Zé, ex-noivo de Liliana, surpreende com conhecidos ex-concorrentes

Zé mostrou-se muito bem acompanhado num jogo do Sporting.

José Andrade, conhecido como Zé, voltou a dar nas vistas ao surgir recentemente no Estádio José Alvalade, durante um jogo do Sporting, muito bem acompanhado por rostos bem conhecidos do público.

O ex-noivo de Liliana do Secret Story 9, foi visto num camarote com Flávio Furtado, Marta Gil e João Ricardo, todos eles ligados ao universo dos reality shows.

O grupo mostrou-se animado e descontraído, partilhando sorrisos e momentos de boa disposição durante a partida.

A presença de Zé, num ambiente leve e social, marcou o seu regresso aos holofotes, desta vez longe de polémicas e em boa companhia, num evento que rapidamente captou a atenção dos fãs e da imprensa.

Percorra a galeria de fotografias com as imagens do momento.