Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Todos falam de Liliana, Zé e Fábio. Saiba porquê.

É a história do momento do novo Secret Story: Liliana foi pedida em casamento por Zé na gala de estreia, mas viu o noivo ficar à porta e agora não larga outro concorrente: o Fábio.

Liliana já esclareceu que apenas vê Fábio como um amigo e que se sente «em casa» com ele, mas a proximidade e momentos íntimos constantes com Fábio deixam dúvidas.

Zé esteve presente no Última Hora e Diário do Secret Story, na tarde desta quarta-feira e viu algumas imagens dos dois, mas desvalorizou dizendo que assim a noiva disfarça o seu segredo - fui pedida em casamento na estreia.

