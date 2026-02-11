Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

O apresentador do "Bom Dia Alegria" confessou estar sem palavras para descrever as férias de sonho durante o Carnaval brasileiro.

Zé Lopes está a aproveitar férias no Brasil durante o Carnaval. O apresentador do "Bom Dia Alegria" partilhou nas redes sociais os melhores momentos da viagem.

Depois de meses intensos à frente do "Bom Dia Alegria" no V+, Zé Lopes decidiu descansar. O destino escolhido foi o Brasil, onde está a viver dias de pura diversão na época do Carnaval.

Através das várias publicações no Instagram, o apresentador mostra-se rodeado de amigos e a aproveitar a festa. As imagens revelam momentos de descontração e alegria durante a viagem.

Num dos registos partilhados nas redes sociais, Zé Lopes confessou estar sem palavras para descrever o que sente. «Honestamente, até para mim que sou um rapaz de muitas palavras, faltam-me as certas para descrever o que estou a sentir neste momento.», concluiu o apresentador.