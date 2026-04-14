Sucesso internacional: Este ex-concorrente surpreende ao entrar na série do momento

A terceira temporada da série de sucesso internacional - Rabo de Peixe - já estreou e conquista espectadores um pouco por todo o mundo. Entre as novidades que marcam esta fase da história, há um nome que tem despertado especial atenção: Francisco Macau.

A participação especial do ator e ex-concorrente do Big Brother apanhou muitos fãs de surpresa, mas a verdade é que a sua presença não passou despercebida.

“Rabo de Peixe” continua a explorar um universo carregado de tensão, onde cada personagem tem um papel crucial no desenrolar dos acontecimentos. Neste contexto, Macau consegue afirmar-se com naturalidade, demonstrando versatilidade e consolidando o seu percurso enquanto ator.

Este novo passo na carreira de Francisco Macau reforça a sua presença no panorama audiovisual e mostra que está preparado para desafios maiores, sobretudo num projeto com alcance internacional como “Rabo de Peixe”.

Com a temporada já disponível e a gerar forte adesão, tudo indica que a série continuará a dar que falar — e Francisco Macau é, sem dúvida, um dos nomes a acompanhar nesta nova fase.