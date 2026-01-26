Visivelmente mais magro e abatido, Francisco Macau faz «partilha difícil» em tronco nu: «Mexe comigo»

Francisco Macau está a atravessar uma fase difícil e recorreu às redes sociais para fazer um desabafo profundo e emotivo, no qual assume o que está a acontecer.

«Será que vou conseguir? O meu depois, e o meu antes. Esta é para mim uma partilha difícil. Muito difícil. Mexe comigo, com a minha auto-estima, com tudo aquilo que sou», escreveu na legenda de duas imagens em troncu nu, onde a diferença é evidente.

Nas fotos, o ex-concorrente do Big Brother mostra-se mais magro e abatido e explica o motivo: «Foram 2 meses terríveis, com uma cirurgia a 3 hérnias, com uma bronquiolite no pós-operatório, 3 semanas a antibióticos, cortisona e afins».

«Como não sou pessoa de desistir, e porque já me sinto mais apto nesta altura, decidi começar amanhã a minha transformação e consequente preparação para o VERÃO!☀️», sublinhou.

Francisco Macau rematou: «Tenho um longo caminho pela frente e não vou impor datas porque quero respeitar o meu corpo e a minha mente. Mas uma coisa é certa: eu vou MUDAR! Acompanhem desse lado todo este processo e espero que vos consiga inspirar a vocês também!».

