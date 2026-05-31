Francisco Macau mostra foto inédita do rosto da filha mais nova e arrepia: «O olhar e o sorriso são do avô»

Francisco Macau encantou os seguidores ao partilhar uma fotografia inédita da filha mais nova, Maria Madalena, que nasceu em agosto do ano passado. Na imagem, publicada no Instagram, é possível ver o rosto da menina, num registo familiar e cheio de ternura.

A fotografia foi acompanhada por uma legenda emotiva, na qual o ex-concorrente do Big Brother destacou a importância da paternidade na sua vida: «Não era esta a publicação para hoje, mas de tarde a Sara tirou-nos esta fotografia, e mudou o meu dia para melhor. Ser Pai, ser Pai é uma bênção», escreveu.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e mensagens carinhosas por parte dos seguidores. Entre os vários comentários, houve um que se destacou: «Nesta foto vejo uma expressão do falecido avô, o olhar e o sorriso dela são do avô, tem uma mistura, que bonito ❤️», escreveu uma seguidora.

A observação tocou muitos internautas, uma vez que o pai de Francisco Macau faleceu em maio do ano passado, apenas três meses antes do nascimento de Maria Madalena. O comentário acabou por estabelecer uma ligação simbólica entre a menina e o avô que nunca chegou a conhecer.

Recorde-se que para além de Madalena, de 10 meses, Francisco Macau é ainda pai de Maria Luísa, que faz três anos no próximo mês de junho, ambas fruto da atual relação do ex-concorrente com Sara Calado.