Francisco Macau vai parar ao hospital e é submetido a cirurgia: «Estou cheio de dores»

Francisco Macau foi parar ao hospital. O finalista do Big Brother Famosos 3, de 36 anos, foi submetido a uma cirurgia devido a um problema de saúde que se arrastava e contou tudo aos fãs.

Através das redes sociais, o personal trainer fez a revelação, na legenda de uma partilha em que se mostra numa cama de hospital. «Nunca fui pessoa de deixar para amanhã. Nunca. Quando tenho de fazer algo, faço tudo para que aconteça o quanto antes. Na vida o 'empurrar com a barriga' só nos atrasa e hoje não foi exceção», começou por contar.

«Estou cheio de dores, mas sei que tudo passa!», prosseguiu Francisco Macau, revelando que, agora, vai ter de fazer uma pausa nos treinos. «Agora um mês sem treinar, que, para mim, vai ser um enorme desafio. Enaltecer também todo o cuidado e dedicação de todos os profissionais envolvidos do Hospital da Luz Oeiras, que tornou um dia difícil, num dia muito mais leve. Obrigado, por tudo», findou.