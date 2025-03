Francisco Macau revela preocupação com a mulher grávida: «dois ou três dias de urgências…»

Francisco Macau prepara-se para ser pai pela segunda vez. A mulher, Sara Calado, está grávida e a novidade já foi tornada pública pelo casal. Recentemente, o ex-concorrente do Big Brother esteve no Bom dia Alegria, do V+, onde falou desta fase que está a viver. (Veja o vídeo aqui)

Francisco Macau desvendou que a namorada já passou mal durante esta gravidez, à semelhança do que aconteceu também na anterior, quando Sara Calado chegou até a desmaiar numa gala da TVI.

Nesta gravidez, a mulher de Francisco Macau já teve de ser assistida nas urgências, devido ao facto de ter a tensão muito baixa.

«Esta última gala da TVI já não fui porque a Sara já estava a sentir-se mal novamente (..) ‘A pessoa não se vai meter em bom para tu desmaiares’…», contou Francisco Macau.

«Ela tem gravidezes complicadas?», perguntou o apresentador Zé Lopes. «A Sara tem tensão muito baixa, já teve dois ou três dias de urgências. A altas horas da madrugada, os enfermeiros não a deixavam sair porque estava com uma tensão tipo passarinho», respondeu.

Recorde-se que Francisco Macau e Sara Calado casaram o ano passado e já são pais de Maria Luísa, que nasceu em junho de 2023.

