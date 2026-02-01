Francisco Monteiro defrontou alegado namorado de Bárbara Parada: «A melhor derrota da minha vida»

Francisco Monteiro participou num torneio de padel este sábado e após perder a partida, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sincero. O texto ganha mais sentido ao saber-se que o jogo foi contra Guilherme Baptista, o alegado novo namorado da sua ex, Bárbara Parada, segundo avança a 'TV7Dias'.

«Hoje, foi talvez a melhor derrota da minha vida. Por tudo o que me trouxe, pela forma como foi, por perceber que hoje sou uma pessoa, um homem muito melhor do que era há uns meses», escreveu o vencedor do Big Brother 2023, nos stories do Instagram.

O nortenho acrescentou: «Sinto-me tão orgulhoso e feliz destes dois últimos meses. Tenho os melhores amigos do mundo, gente incrível do meu lado que faz de mim uma pessoa melhor todos os dias».

«A toda a gente que me foi ver, muito obrigado. Acho que nunca tinha jogado com tanta gente nas bancadas e isso também pesou um bocadinho. Muito obrigado a todos, espero que se tenham divertido», sublinhou.

Numa outra partilha, Francisco Monteiro deixou algumas farpas: «O que lá está em cima [cérebro] cultiva-se, mas raramente se treina, quase sempre por desinteresse».

«Há pessoas que, para além do que vemos, têm a capacidade de acrescentar uma mão cheia de nada. Há momentos em que devemos apenas observar, exceto quando somos idiotas. Nesse caso, fica mais difícil», rematou.