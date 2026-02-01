Saúde de Francisco Monteiro obriga-o a tomar decisão radical: «Depois de vários exames»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para revelar que, por motivos de saúde, foi obrigado a tomar uma decisão drástica, numa fase bastante ativa da sua vida, no que à prática desportiva diz respeito.

«Ontem, depois de fazer vários exames, o médico 'obrigou-me' a parar durante três a quatro semanas (dependendo da recuperação) de jogar padel e tudo o que envolva movimento do braço direito», revelou o nortenho nas stories do Instagram.

Ainda assim, Francisco contrariou a ordem por uma última vez: «Prefiro arrastar-me dentro do campo do que desistir. E assim fiz: deu para jogar, deu para competir, mas não chega quando se joga contra quem sabe».

O vencedor do Big Brother 2023 disse ainda que apesar de ele já não estar presente no torneio de padel - que acabou por perder contra o alegado novo namorado de Bárbara Parada - quem quiser ainda poderá assistir aos últimos jogos.

«Apesar de parecer que o torneio acabou ontem, ainda há as meias-finais e a final a decorrer para quem quiser ver», informou o ex-concorrente na mesma partilha.