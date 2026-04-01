O anúncio de Francisco Monteiro que está a criar alvoroço nas redes sociais: «Vou desaparecer»

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, recorreu às redes sociais para deixar um aviso aos fãs do «Secret Story».

O comentador do reality show da TVI revelou que vai estar ausente dos vários formatos ligados ao programa durante alguns dias, mas não sem antes lançar um convite especial.

«Hoje, a partir das 17:50 horas, liguem à TVI. Aproveitem, que depois desapareço durante uns dias», escreveu.

Com o habitual sentido de humor, Francisco Monteiro terminou a mensagem com uma nota divertida: «Prometo diversão e engraxamento permanente».

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Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um

O Secret Story está ao rubro dentro e fora da casa mais vigiada do País. Prova disso foi o recado que Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, deixou a Eva, uma das protagonistas da grande polémica que se tem vivido no reality-show nos últimos dias.

«Muito em breve vais perceber que este programa foi a melhor coisa que te aconteceu na vida! Fica aqui registado», escreveu o ex-concorrente e atual comentador desta edição, numa mensagem que se tornou viral, com muitos seguidores a concordar com estas palavras.

Zaza, como é popularmente conhecido, referiu-se concretamente ao fim do namoro com Diogo, outro concorrente do Secret Story, que para proteger o segredo de ambos se aproximou intimamente de uma outra colega, Ariana, numa situação que tomou proporções descontroladas e viralizou em Portugal e no mundo.

Fim do namoro

A relação entre Eva e Diogo chegou ao fim. Depois do Especial do Secret Story 10 desta terça-feira, 24 de março, o concorrente decidiu falar a sós com a namorada e meter um ponto final no namoro.

«Tu mereces muito mais, muito mesmo», começou por dizer Diogo, enquanto Eva desabafa em lágrimas. «Porque é que tu não me consegues dar isso?», perguntou a jovem, de voz trémula.

«Talvez noutra altura. Quando tiver crescido o suficiente para ter uma mulher como tu na minha vida. Sabes que te amo muito, e vou sempre amar-te, independentemente de tudo», respondeu Diogo, também em lágrimas. E Eva prosseguiu: «Mas porque é que não me amas o suficiente para me fazeres isto?»

«Eu vou estar sempre para ti, quando precisares. Agradeço-te tudo o que fizeste por mim. Tudo o que sou é graças a ti, sem dúvida. E estou-te agradecido eternamente por tudo o que me fizeste. É por tudo o que fizeste por mim que estou a tomar esta decisão, que me custa imenso, mas acho que é o certo a fazer neste momento», retorquiu Diogo.

«Só queria que tu me amasses ao ponto de não me fazeres isto, ao ponto de isto não ter acontecido», atirou Eva, completamente desfeita.

«Se há pessoa que não merece ser magoada, és tu. Se há pessoas que não merece isto que eu sou, és tu. Talvez daqui a uns anos, mas neste momento sinto que não sou merecedor. Sei que fica triste, e custa, mas também me vai custar a mim mais do que nunca. Mas eu nunca vou perdoar aquilo que te fiz. Nunca mesmo nunca. E é por isso que estou a tomar esta decisão. Quero perdoar-me a mim mesmo e quero ser perdoado», disse ainda Diogo.

Isto acontece depois de toda a casa ter visto todas as imagens da relação de Diogo e de Eva dentro da casa e de a jovem ter ficado a perceber que houve intimidade entre o namorado e Ariana dentro da casa. Momentos depois, Diogo e Ariana abraçam-se e ficam agarrados um ao outro e muito divertidos.

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Recorde tudo o que aconteceu:

A noite de ontem na casa do Secret Story 10 ficou marcada por uma das maiores reviravoltas da edição. O segredo de Eva foi finalmente revelado em direto e o impacto foi imediato: choque total na casa, lágrimas e uma reação devastadora de Ariana.

Foi Jéssica quem acertou em cheio e descobriu a verdade: Eva namora há cinco anos com um concorrente da casa. A revelação caiu como uma verdadeira bomba e deixou todos em choque, sobretudo Ariana.

Visivelmente abalada, a concorrente não conseguiu esconder as emoções e saiu imediatamente da sala em lágrimas, direta para o confessionário. Mais tarde, não escondeu a revolta e o sentimento de traição: chamou Eva e Diogo de “dois falsos” e admitiu que não estava nada à espera do que aconteceu.

Em conversa com Cristina Ferreira, Ariana confessou que nunca suspeitou da verdade, apesar da proximidade com Diogo.

Enquanto isso, na sala, Eva e Diogo tentaram justificar a estratégia. A concorrente explicou que foi uma decisão tomada pelos dois desde o início e garantiu que sabiam que teriam de lidar com as consequências.

Dentro da casa, o ambiente era de choque total. Vários concorrentes reagiram com emoção e muitos acabaram em lágrimas, sobretudo pela forma como Ariana foi apanhada no meio da situação. Jéssica, que desvendou o segredo, também não conteve as emoções, enquanto Sara mostrou-se bastante crítica e garantiu que “não vale tudo”.

Já Diogo tentou justificar-se, dizendo que fez tudo para proteger o segredo de Eva e que nunca esteve confuso em relação a Ariana, garantindo que continua fiel à namorada.

Ainda no confessionário, Ariana voltou a mostrar-se completamente destruída e deixou clara a decisão: aquelas pessoas já não significam nada para si. Entre lágrimas, acusações e um ambiente carregado de tensão, a casa mais vigiada do país viveu um momento que promete marcar esta edição e cujas consequências ainda estão longe de terminar.