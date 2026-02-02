Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Francisco Monteiro, comentador e ex-concorrente da Casa dos Segredos, recorreu recentemente ao Instagram para uma verdadeira viagem no tempo.

Na sua página, partilhou uma fotografia antiga na qual surge visivelmente saudoso e mais jovem, sem a barba que o caracteriza. Na legenda, Zaza, como é carinhosamente chamado, refletiu sobre o tempo que passou: «20 anos se passaram».

A publicação despertou a curiosidade dos fãs, que tiveram oportunidade de ver um lado diferente do comentador, que mostrou a sua mudança ao longo das últimas duas décadas.

Veja a foto na galeria de imagens que preparámos para si.

Francisco Monteiro perdeu 19 Kg num mês

A barba não é a sua única mudança física e Francisco Monteiro está um homem diferente. O vencedor do Big Brother 2023, de 30 anos, conseguiu perder 19 quilos em um mês e continua focado em alcançar uma melhor versão de si próprio.

Monteiro está a ter uma alimentação mais equilibrada e saudável, e ao mesmo tempo, a praticar exercício físico com frequência.

«Comecei a ter cuidado com o que comia no início de dezembro. Comecei a treinar dia 15 de Dezembro. Hoje dia 21 de Janeiro tenho menos 19 kgs, menos 10% de massa gorda», revela Francisco Monteiro.

«Num mês e meio de foco absoluto quase que consegui recuperar de 2 dos piores anos da minha vida. Não me vou tornar um palestrante motivacional, muito menos PT, até porque já tenho um incrível a ajudar-me mas quero garantir-vos que se um preguiçoso como eu conseguiu mudar de vida em menos dois meses vocês também conseguem de certeza absoluta», declarou.