Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Francisco Monteiro prepara-se para regressar aos treinos já este mês de dezembro, retomando a atividade de Treinador de Padel no Major Padel Club Douro, em Vila Nova de Gaia. Depois de anos marcados pela vitória no Big Brother 2023 e pela exposição televisiva, volta agora a dedicar-se a uma área onde já tinha construído percurso em clubes de Portugal, dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia.

O clube gaiense destaca a contratação com «entusiasmo», e sublinha que o histórico de Francisco no Padel representa «uma aposta segura» e que a sua «energia contagiante e espírito competitivo» serão uma mais-valia para a Academia, que reúne já nomes de referência nacional.

A ligação de Francisco Monteiro ao Padel começou muito antes da notoriedade conquistada na televisão. E o ex-concorrente é praticante desde 2013. Anos mais tarde passou para a vertente de treinador, experiência que acumulou no Top-Padel, Rackets Pro Quinta da Marinha, World Padel Academy e PDL Center.

A vitória no Big Brother levou a uma pausa involuntária: a paixão ficou em pausa. Em entrevista ao Padel 365, garante que nunca a abandonou e que sempre teve a ambição de voltar.

As aulas, em formato de turma ou particulares, arrancam ao longo de dezembro e as inscrições já estão disponíveis.