Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Francisco Monteiro quebrou o silêncio sobre a sua ausência das redes sociais e utilizou a conta secundária para revelar o que o tem afastado do digital, mas especificamente Instagram. O vencedor do Big Brother 2023 afirma estar a ser alvo de ataques organizados que, segundo explica, estão a prejudicar seriamente o seu trabalho.

Num desabafo publicado esta quinta-feira, 4 de dezembro, Francisco contou que sempre que tenta partilhar algo é alvo de denúncias em massa. «Sempre que coloco histórias ou publicações, há pessoas (se é que o são) que gastam fãs suas, economias mensais, para me mandar a conta abaixo», escreveu.

O comentador garantiu ainda que estas ações não acontecem por acaso, mas resultam de grupos que se mobilizam com esse objetivo. «Há inclusive grupos organizados (vi no X) que se juntam, denunciam a conta centenas de vezes e gastam do seu próprio dinheiro (fazendo uma ‘vaquinha’) para me suspender as redes.»

Francisco Monteiro diz estar há quase um mês impedido de aceder ao seu perfil principal e que até a conta alternativa, onde praticamente não publica, sofre constantes suspensões. «1/2 vezes por semana fica suspensa. Tudo isto implica milhares de euros perdidos», lamentou.