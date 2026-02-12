Novo comentador das galas do Secret Story? Francisco Monteiro revela: «Domingos estarei…»

A TVI divulgou recentemente a lista dos comentadores e apresentadores da décima edição do Secret Story, que estreia no final deste mês de fevereiro.

Francisco Monteiro é um dos nomes escolhidos para comentar o programa, o que deu origem a rumores de que poderá ser ele o novo comentador das galas de domingo, em conjunto com Marcia Soares, que também está na lista.

Nesse sentido, o vencedor do Big Brother 2023 - que já comentou nas galas de uma edição no ano seguinte à sua participação - esclareceu os rumores que têm circulado, negando que vá estar nas galas de domingo como comentador.

«'Incoerente não é quem muda - é quem se recusa a aprender'. Será sempre uma das minhas maiores virtudes, na minha humilde opinião», começou por referir Francisco Monteiro, nas stories do Instagram.

O nortenho acabou depois com os boatos: «De qualquer forma, aos domingos estarei a ver as galas sentado no meu sofá», rematou, deixando claro que não será comentador nessa ocasião especial.