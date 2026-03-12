Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

12:23
11:47

Sem dó nem piedade: Tiago e Jéssica disparam rimas improvisadas contra os colegas

12:12
Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

12:04
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

11:25
01:34

Orgulhoso de esconder os pertences dos colegas, Hugo gaba-se: «Sou mesmo fora da caixa»

11:16
05:29

Jéssica desabafa sem filtros: «Não a suporto»

10:53
01:47

Diogo e Ariana trocam carinhos pela manhã. Eva assiste a tudo na cama em frente

10:25
06:56

Com as escovas dos dentes escondidas, Hélder vê-se obrigado a improvisar

10:20
03:00

Concorrente acordam com a casa do avesso... e já há suspeitos

02:23
04:05

«Conchinha» de Diogo e Eva continua a ser tema e os concorrentes estão cada vez mais desconfiados

01:52
02:58

Ariana diz a Diogo que «não se sente confortável» em dormir com ele e tenta saber mais do segredo

01:20
02:29

«É a Eva!!»: Concorrentes tentam apertar com Diogo, mas a postura dele é digna de Óscar

01:07
04:54

Das primeiras desconfianças à hora da verdade: Todas as imagens da revelação do segredo de Diogo

00:36
03:37

Diogo garante: «Eu não conheço a Eva de lado nenhum e já vos disse para não fazerem qualquer ligação»

00:28
01:24

Eva e Diogo tentam despistar colegas e “confrontam-se”: «Dos pés passa para conchinha»

00:10
01:03

Sobe a temperatura: Hélder faz lap dance sensual a Luzia no escurinho

00:04
02:04

O inesperado acontece: Concorrentes ficam sem luz a meio da festa

00:01
05:09

Em êxtase, concorrentes divertem-se na festa: «Hoje vale tudo»

23:19
01:37

Eva «jura» que não namora com Diogo e Ariana pede: «Promete pela nossa amizade. Vou ficar desiludida»

23:15
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

23:11
02:50

Diogo tenta despistar colegas: «Não leves para a questão de casal (…) foca-te na outra parte»

23:08
07:06

Ricardo João revoltado: «Votaram em mim porque não gostam da minha pessoa (…) querem ver-me daqui para fora»

23:07
02:21

Norberto tenta acalmar Catarina: «A mensagem que eu deixei foi para os teus pais ficarem tranquilos»

23:04
01:18

Após nomeações, Catarina está chorosa: «Vou chegar lá fora e levar um raspanete de todo o tamanho»

22:57
02:08

Jéssica chora e desabafa com João: «Ele dá-me uma imunidade e eu espeto-lhe um voto»

22:50
01:05

Sara atira: «O Diogo anda a fazer um jogo escondido de toda a gente». Ricardo João chama-o de «rato»

Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

O ex-concorrente contou mais detalhes sobre o pesadelo que viveu no Clássico Benfica-Porto, no estádio da Luz.

Francisco Monteiro relatou ter vivido um episódio grave de agressões durante o clássico entre o Benfica e o Porto. Agora, o comentador do Secret Story revelou mais pormenores do sucedido, que demonstram o verdadeiro pesadelo que passou no Estádio da Luz. 

«Durante o jogo correu tudo bem. Aliás, tenho mensagens de pessoas que estiveram comigo lá nas bancadas, que tiraram fotografias, que fizeram vídeos, que inclusivamente festejaram os golos do Benfica comigo, não em termos provocatórios, mas vieram dar-me um abraço e eu aceitei de bom grado, sem problema nenhum», disse à 'TV7Dias'. 

À mesma publicação, Francisco Monteiro explicou ainda que como estava sentado junto dos adeptos do Benfica, não levou nada do FC Porto e nem sequer festejou os golos. Mas quando saiu, foi reconhecido por um grupo de pessoas e o pior aconteceu. 

Levou socos, cuspidelas e foi alvo de ameaças de morte, tendo de ser escoltado pela polícia até ao carro: «Eu mato-te, rebento-te todo aqui», contou Francisco Monteiro, citando o que ouviu da parte dos adeptos, naquele momento terrível. 

Uma verdadeira noite de terror

Recorde-se que da primeira vez que falou no assunto, o ex-concorrente já tinha contado alguns pormenores: «O que me aconteceu não é sequer passível de explicar. Fui cuspido, agredido, insultado, empurrado. Tudo isto enquanto milhares de pessoas assistiam e nada fizeram para impedir. Nada. Tenho vergonha, vergonha de tudo isto». 

«Aos heróis que se juntaram para fazerem isto, dão vergonha com pessoas, como homens e é por isto que o futebol em Portugal está como está. Porque podem dizer que não se identificam, mas ninguém impediu isto, de um leque de milhares de pessoas. Sorte a nossa dos dois polícias impecáveis que apareceram!», acrescentou an altura.

O tema foi também abordado no V+Fama e Adriano Silva Martins revelou mais detalhes: «Eu falei com o Francisco Monteiro. Ele está bem, mas, por causa de uma lesão que teve no pé há uns tempos - foi operado a esse pé inclusivamente - e a estas chatices, ontem teve que voltar a fazer uns exames médicos, porque realmente aquilo que se passou não foi agradável. Teve que se submeter a novos exames médicos para saber se está tudo bem ou não».

Ontem às 19:02
Ontem às 16:47
Ontem às 12:30
Ontem às 11:03
Ontem às 10:14
Ontem às 09:36
Ontem às 22:22
Ontem às 22:23
07:33

Ontem às 22:15
00:55

Ontem às 19:05
Ontem às 11:03
Há 19 min
Há 27 min
Há 2h e 56min
Ontem às 23:15
Ontem às 22:23
10 mar, 17:48
9 mar, 18:32
8 mar, 22:04
6 mar, 00:45
4 mar, 18:40
02:06

10 mar, 01:39
00:22

8 mar, 19:38
06:49

6 mar, 22:02
00:40

6 mar, 19:42
06:06

5 mar, 22:27
01:52

Ontem às 22:45
05:28

Ontem às 22:30
Ontem às 22:23
Ontem às 22:22
07:33

Ontem às 22:15
Ontem às 19:31
Ontem às 10:59
Ontem às 07:58
10 mar, 18:58
10 mar, 18:51
