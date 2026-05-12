Francisco Monteiro surge ao lado de mulher especial. E tem novidades: «Sempre que estamos juntos...»

Há novidades na vida de Francisco Monteiro. Esta terça-feira, dia 12, o comentador de Secret Story - Desafio Final partilhou, no Instagram, uma fotografia na qual surge ao lado de Marta Borges Barbosa, com quem está a desenvolver um novo projeto profissional.

«Não temos uma fotografia de jeito, talvez porque sempre que estamos juntos estamos a trabalhar em coisas boas e que ainda este mês será ‘vosso’ também», escreveu Marta Borges Barbosa na legenda da imagem. «Muito orgulhosa de ti e que não tenhas desistido disto», acrescentou ainda, deixando no ar mais novidades para a próxima sexta-feira, dia 15.