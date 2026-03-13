Francisco Monteiro surpreende com declaração a figura pública: «És dos que mais luta»

A vitória do FC Porto no terreno do VfB Stuttgart, por 2-1, teve vários protagonistas, mas um deles mereceu destaque especial de Francisco Monteiro. O comentador do Secret Story 10 fez questão de elogiar publicamente Zaidu Sanusi, jogador dos dragões que frequentemente é alvo de críticas por parte dos adeptos.

Depois do triunfo dos azuis e brancos na Alemanha, o ex-concorrente partilhou nas stories do Instagram uma mensagem dedicada ao lateral nigeriano, sublinhando a entrega demonstrada em campo: «Hoje, é muito sobre ti», escreveu, dirigindo-se diretamente ao jogador portista.

O vencedor do Big Brother 2023 e atual comentador televisivo destacou sobretudo a atitude e o espírito de sacrifício do atleta, características que, na sua opinião, muitas vezes passam despercebidas: «Independentemente das circunstâncias, és sempre dos que mais corre e dos que mais luta», elogiou.

A mensagem de Francisco Monteiro acabou por ganhar atenção entre os seguidores, sobretudo por dar visibilidade a um jogador que, apesar das críticas frequentes, continua a ser reconhecido pela dedicação dentro de campo.

Num futebol onde os erros são muitas vezes amplificados, o comentador quis sublinhar precisamente o contrário: o esforço constante e a entrega de um atleta que, mesmo sob pressão, continua a dar tudo pela camisola portista.