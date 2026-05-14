Imagens raras. Francisco Monteiro faz declaração pública: «A mulher da minha vida»

Francisco Monteiro utilizou a sua conta de Instagram para assinalar uma data muito importante: os 90 anos da avó, Maria de Lurdes.

Além das imagens da celebração, Francisco aproveitou ainda para deixar uma sentida homenagem à avó, mostrando o carinho especial que sente por ela: «Porque as homenagens terão sempre outro sabor quando feitas em vida. 90 anos da minha eterna número 1», escreveu o vencedor de Big Brother.

A mensagem tornou-se ainda mais emotiva quando falou sobre o impacto da avó na sua vida: «A melhor memória que tenho de si é que será eterna em mim, porque é e será sempre a mulher da minha vida», confessou.

Os comentários rapidamente se encheram de mensagens carinhosas, tanto para Maria de Lurdes como para os irmãos Monteiro, com muitos seguidores a destacarem a união da família.

Veja agora as imagens partilhadas por Francisco Monteiro na galeria que preparámos para si.