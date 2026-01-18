Após mudança drástica, Francisco Monteiro confessa: «Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem (…) "livre"»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para fazer um desabafo em jeito de confissão, que reflete a mudança que o ex-concorrente sofreu nos últimos tempos, devido à perda de peso.

«Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem a fazer desporto. Senti que consigo correr, senti-me 'livre' dentro do campo. São menos 18 quilos em mês e meio. Visualmente, seria andar com três garrafões e duas garrafas de litro e meio amarrados ao nosso corpo», afirmou nas stories do Instagram

O ex-concorrente e comentador acrescentou: «Não há melhor sensação do que recuperar o nosso bem-estar físico, e é algo que só depende de nós… Das nossas escolhas diárias».

Veja a partilha: