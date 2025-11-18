Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Ao Minuto

19:54
Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna» - Big Brother
05:14

Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna»

19:53
Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente - Big Brother
02:07

Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente

19:50
Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico - Big Brother
04:32

Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico

19:32
Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço» - Big Brother
03:23

Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço»

19:22
Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir - Big Brother
05:27

Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir

18:52
Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo - Big Brother
04:08

Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo

18:44
Revolta de Marisa levanta suspeitas. Liliana mais perto que nunca: «Não sei se eles têm um segredo em comum» - Big Brother
05:21

Revolta de Marisa levanta suspeitas. Liliana mais perto que nunca: «Não sei se eles têm um segredo em comum»

18:31
Ciúmes e suspeitas: Marisa testa lealdade de Marisa Susana. Veja o que aconteceu - Big Brother
04:37

Ciúmes e suspeitas: Marisa testa lealdade de Marisa Susana. Veja o que aconteceu

18:24
Leandro comenta atitude de Dylan: «Mostra muita coisa...» - Big Brother
03:25

Leandro comenta atitude de Dylan: «Mostra muita coisa...»

18:19
Botão dos segredos revela pista sobre casamento cancelado e agita a casa - Big Brother
02:43

Botão dos segredos revela pista sobre casamento cancelado e agita a casa

18:08
Revoltada, Marisa fala mal de Pedro Jorge a Bruno e Inês - Big Brother
01:19

Revoltada, Marisa fala mal de Pedro Jorge a Bruno e Inês

18:03
Pedro Jorge e Marisa novamente em confronto: «Para mim é falsidade o que tu fazes» - Big Brother
02:00

Pedro Jorge e Marisa novamente em confronto: «Para mim é falsidade o que tu fazes»

17:48
Um momento difícil: Concorrentes fazem dinâmica que deixou um ambiente pesado na casa - Big Brother
46:57

Um momento difícil: Concorrentes fazem dinâmica que deixou um ambiente pesado na casa

17:32
Marisa de rastos depois de uma dinâmica. E não foi Pedro Jorge a consolá-la - Big Brother
07:08

Marisa de rastos depois de uma dinâmica. E não foi Pedro Jorge a consolá-la

17:31
Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto» - Big Brother
11:43

Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»

17:30
Dylan faz revelação e deixa os colegas em choque: «A única maneira de resolver o problema era por fim à vida» - Big Brother
02:28

Dylan faz revelação e deixa os colegas em choque: «A única maneira de resolver o problema era por fim à vida»

17:07
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa - Big Brother
12:55

Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa

16:48
Fábio relata trágico acidente: «Eu era pequenino...» - Big Brother
11:23

Fábio relata trágico acidente: «Eu era pequenino...»

16:37
Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Mas tu estás a ouvir o que eu estou a dizer!?» - Big Brother
07:31

Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Mas tu estás a ouvir o que eu estou a dizer!?»

16:23
Marisa Susana em picardia com Pedro Jorge: «Isso és tu que gostas de ficar bem na fotografia» - Big Brother
03:58

Marisa Susana em picardia com Pedro Jorge: «Isso és tu que gostas de ficar bem na fotografia»

16:20
Pedro Jorge revoltado com os colegas: «Dizer que a miúda só tem o 4º ano...» - Big Brother
03:47

Pedro Jorge revoltado com os colegas: «Dizer que a miúda só tem o 4º ano...»

16:06
Liliana e Fábio rasgam Bruno: «Não entendo o que veem no jogo dele» - Big Brother
08:11

Liliana e Fábio rasgam Bruno: «Não entendo o que veem no jogo dele»

14:31
«Por ele, eu nem merecia ser mãe»: Liliana expõe acusações de dois rivais - Big Brother
02:33

«Por ele, eu nem merecia ser mãe»: Liliana expõe acusações de dois rivais

14:22
Leandro já escolheu o seu adversário: «Faz um jogo sujo (...) é revoltado com a vida» - Big Brother
02:54

Leandro já escolheu o seu adversário: «Faz um jogo sujo (...) é revoltado com a vida»

14:05
Liliana tem nome para grupo rival: «É o El Bando. O que uns fazem, os outros vão atrás» - Big Brother
03:18

Liliana tem nome para grupo rival: «É o El Bando. O que uns fazem, os outros vão atrás»

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

  • Secret Story
  • Há 3h e 38min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas - Big Brother

O comentador está ausente nesta fase de recuperação.

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, viveu um momento atribulado e partilhou tudo com os seguidores através de uma story no Instagram.

Segundo o próprio relatou, tudo aconteceu enquanto corria atrás do pequeno Martim (o cão da namorada Bárbara Parada), sem se aperceber de que o chão estava escorregadio. O ex-concorrente descreveu o acidente de forma bem-humorada, embora revelando que o desfecho foi bem menos divertido:

«Hoje a correr atrás do Martim (sem saber que o chão estava escorregadio) protagonizei uma queda daquelas, consegui partir um vaso daqueles gigantescos, deitar a planta abaixo e lesionar ambas as pernas e a mão esquerda. Isto quer dizer que amanhã e quinta não poderão, com muita pena minha, contar com a minha presença no extra e no diário e última hora»

Na imagem partilhada, Francisco surge a aplicar gelo numa das pernas, já depois do susto e das dores que descreveu.

 

Bárbara Parada acaba de aumentar a família! A ex-concorrente do Big Brother adotou um cãozinho e contou a novidade aos fãs através de uma publicação em que mostra o seu novo amiguinho de quatro patas.

Nos registos fotográficos, partilhados no Instagram, Bárbara Parada surge abraçada ao cão, um pastor alemão, a quem deu o nome de Martim.

Na legenda da publicação, a namorada de Francisco Monteiro declarou-se ao seu novo amor. «🩵MARTIM🩵 As primeiras 24h juntos. Já me roubou o coração e a memória de fotografias do meu telemóvel. Estou rendida.🥹 Bem vindo à minha vida Martim!🐾🐶💛», pode ler-se. 

Os fãs ficaram rendidos à novidade e às fotos amorosas. «Lindo como a dona ❤️», «Opa que fofo 😍», «É uma loucura 😍😍 essa orelhinha mata-me 🩷», «Aí que amor que lindo 💙. Que sejam muito felizes com ele. 🙏», «É lindíssimo o teu cachorrinho. Um dia serás uma ótima mãe pela tua forma doce com os animais, é proteção, cuidado, brincar…. Bem vindo Martim. ❤️», «Tão fofinho 🥹🫠 vai ser de certeza um menino muito amado ❤️», «O novo membro da família ❤️», «Vai encher ainda mais a tua vida», pode ler-se, na caixa de comentários. 

Percorra a nossa galeria e veja as imagens que estão a derreter a Internet

 

Após «uma semana desaparecida», Bárbara Parada quebra o silêncio: «Ainda me custa bastante»

Bárbara Parada quebrou o silêncio e regressou às redes sociais após ter estado ausente uma semana devido à morte da cadela que tinha há muitos anos. 

«Antes de voltar aqui após uma semana desaparecida, não queria fazê-lo sem antes agradecer às milhares e digo mesmo, milhares de mensagens que recebi sobre a Kika. Não podia voltar e 'ignorar-vos'. Foram todas lindas e senti mesmo o vosso carinho», começou por escrever. 

A ex-concorrente do Big Brother acrescentou: «Não respondi a ninguém nem estive muito presente, porque ainda me custa bastante falar do assunto. Passei os dias praticamente todos a jogar padel, só para tentar ocupar a cabeça e distrair-me um bocadinho». 

«A Kika fazia parte de tudo cá em casa e a falta que faz é enorme. Mas foi uma cadela super especial, muito amada e vai ser lembrada sempre com muito carinho», sublinhou a jovem de 24 anos. 

Bárbara rematou: «Para o meu bem, quero mesmo encerrar este assunto nas redes sociais, pelo menos para já. Obrigada, de coração, por todas as mensagens e por todo o apoio. Gosto muito de vocês». 

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Filho de Miguel Vicente incomodado com presença que surpreendeu todos

Em desabafo comovente, Jéssica Vieira mostra-se como nunca a viu

Decoração tropical e vista de cortar a respiração. Espreite ao detalhe a casa de luxo de Inês Simões
De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Há 37 min
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Há 1h e 4min
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Há 2h e 57min
Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Hoje às 16:00
Filho de Miguel Vicente incomodado com presença que surpreendeu todos

Filho de Miguel Vicente incomodado com presença que surpreendeu todos

Hoje às 15:39
Em desabafo comovente, Jéssica Vieira mostra-se como nunca a viu

Em desabafo comovente, Jéssica Vieira mostra-se como nunca a viu

Hoje às 15:10
Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido
02:00

Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido

Hoje às 12:29
Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»
04:24

Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»

Hoje às 09:47
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa
12:55

Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa

Há 3h e 8min
Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo
04:23

Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo

Hoje às 12:49
Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»
11:43

Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»

Há 2h e 44min
De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Há 37 min
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Há 1h e 4min
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Há 2h e 57min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Há 3h e 38min
Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Hoje às 16:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Hoje às 15:11
Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Hoje às 10:05
Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Hoje às 09:48
Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

16 nov, 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

16 nov, 13:56
