Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro , vencedor do Big Brother 2023, viveu um momento atribulado e partilhou tudo com os seguidores através de uma story no Instagram.

Segundo o próprio relatou, tudo aconteceu enquanto corria atrás do pequeno Martim (o cão da namorada Bárbara Parada), sem se aperceber de que o chão estava escorregadio. O ex-concorrente descreveu o acidente de forma bem-humorada, embora revelando que o desfecho foi bem menos divertido:

«Hoje a correr atrás do Martim (sem saber que o chão estava escorregadio) protagonizei uma queda daquelas, consegui partir um vaso daqueles gigantescos, deitar a planta abaixo e lesionar ambas as pernas e a mão esquerda. Isto quer dizer que amanhã e quinta não poderão, com muita pena minha, contar com a minha presença no extra e no diário e última hora»

Na imagem partilhada, Francisco surge a aplicar gelo numa das pernas, já depois do susto e das dores que descreveu.

Bárbara Parada acaba de aumentar a família! A ex-concorrente do Big Brother adotou um cãozinho e contou a novidade aos fãs através de uma publicação em que mostra o seu novo amiguinho de quatro patas.

Nos registos fotográficos, partilhados no Instagram, Bárbara Parada surge abraçada ao cão, um pastor alemão, a quem deu o nome de Martim.

Na legenda da publicação, a namorada de Francisco Monteiro declarou-se ao seu novo amor. «🩵MARTIM🩵 As primeiras 24h juntos. Já me roubou o coração e a memória de fotografias do meu telemóvel. Estou rendida.🥹 Bem vindo à minha vida Martim!🐾🐶💛», pode ler-se.

Os fãs ficaram rendidos à novidade e às fotos amorosas. «Lindo como a dona ❤️», «Opa que fofo 😍», «É uma loucura 😍😍 essa orelhinha mata-me 🩷», «Aí que amor que lindo 💙. Que sejam muito felizes com ele. 🙏», «É lindíssimo o teu cachorrinho. Um dia serás uma ótima mãe pela tua forma doce com os animais, é proteção, cuidado, brincar…. Bem vindo Martim. ❤️», «Tão fofinho 🥹🫠 vai ser de certeza um menino muito amado ❤️», «O novo membro da família ❤️», «Vai encher ainda mais a tua vida», pode ler-se, na caixa de comentários.

Após «uma semana desaparecida», Bárbara Parada quebra o silêncio: «Ainda me custa bastante»

Bárbara Parada quebrou o silêncio e regressou às redes sociais após ter estado ausente uma semana devido à morte da cadela que tinha há muitos anos.

«Antes de voltar aqui após uma semana desaparecida, não queria fazê-lo sem antes agradecer às milhares e digo mesmo, milhares de mensagens que recebi sobre a Kika. Não podia voltar e 'ignorar-vos'. Foram todas lindas e senti mesmo o vosso carinho», começou por escrever.

A ex-concorrente do Big Brother acrescentou: «Não respondi a ninguém nem estive muito presente, porque ainda me custa bastante falar do assunto. Passei os dias praticamente todos a jogar padel, só para tentar ocupar a cabeça e distrair-me um bocadinho».

«A Kika fazia parte de tudo cá em casa e a falta que faz é enorme. Mas foi uma cadela super especial, muito amada e vai ser lembrada sempre com muito carinho», sublinhou a jovem de 24 anos.

Bárbara rematou: «Para o meu bem, quero mesmo encerrar este assunto nas redes sociais, pelo menos para já. Obrigada, de coração, por todas as mensagens e por todo o apoio. Gosto muito de vocês».