Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Francisco Monteiro está de luto. O comentador recorreu ao Instagram para lamentar a morte de Mário, uma pessoa que conheceu no contexto do “Big Brother 2024” e cuja história o marcou profundamente.

Na publicação, feita esta quinta-feira, 18 de dezembro, o nortenho partilhou uma fotografia que remonta à época em que foi comentador das galas do reality show da TVI, ao lado de Márcia Soares, acompanhando a imagem com um texto carregado de emoção.

«Há pessoas que se cruzam no nosso caminho e histórias que nos marcam. Aí, percebemos também o quão valioso o programa pode ser para tanta gente e o quão pequeninos se tornam os nossos problemas», começou por escrever.

Conhecido carinhosamente como Zaza, Francisco Monteiro deixou ainda palavras de conforto dirigidas à família de Mário, revelando a ligação especial criada durante essa experiência. «Para a mãe do Mário, que via em mim o filho que partiu, deixo todo o meu amor e espero estar consigo um dia. Para o pai do Mário, um abraço do tamanho do mundo e obrigado pela partilha!», acrescentou.

O comentador do atual reality show da TVI, “Secret Story – Casa dos Segredos”, terminou a homenagem com uma reflexão emotiva sobre a memória e a perda. «Para o Mário, fica a lembrança diária, porque nós só morremos quando somos esquecidos», escreveu, rematando a mensagem com um emoji em forma de coração.

Uma partilha sentida, que mostra o lado mais humano de Francisco Monteiro e a marca que certas histórias deixam para lá dos ecrãs.

Recentemente...

“A luz existe. É preciso olhar para os sítios certos”, começou por escrever Francisco Monteiro na legenda da imagem, numa frase que rapidamente gerou reações e mensagens de apoio. Logo de seguida, o comentador revelou uma novidade importante para os fãs do reality show da TVI.

“Estou de volta dias 29 e 30 para me despedir de vocês”, anunciou, confirmando assim o seu regresso aos espaços de comentário do Secret Story para duas últimas emissões especiais. Na mesma publicação, Francisco Monteiro deixou ainda palavras de agradecimento a quem o tem acompanhado ao longo deste percurso televisivo: “Obrigado pelas mensagens de carinho e por todos os miminhos que me têm sido entregues. Gosto de vocês.”

A mensagem foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que não tardaram a encher a caixa de comentários com palavras de apoio, reconhecimento e carinho, sublinhando a ligação próxima que o comentador criou com o público ao longo da sua participação no formato.

