Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

  • Secret Story
  • Hoje às 11:49
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam» - Big Brother

Francisco Monteiro está de luto e recorreu às redes sociais para lamentar a morte.

Francisco Monteiro está de luto. O comentador recorreu ao Instagram para lamentar a morte de Mário, uma pessoa que conheceu no contexto do “Big Brother 2024” e cuja história o marcou profundamente.

Na publicação, feita esta quinta-feira, 18 de dezembro, o nortenho partilhou uma fotografia que remonta à época em que foi comentador das galas do reality show da TVI, ao lado de Márcia Soares, acompanhando a imagem com um texto carregado de emoção.

«Há pessoas que se cruzam no nosso caminho e histórias que nos marcam. Aí, percebemos também o quão valioso o programa pode ser para tanta gente e o quão pequeninos se tornam os nossos problemas», começou por escrever.

Conhecido carinhosamente como Zaza, Francisco Monteiro deixou ainda palavras de conforto dirigidas à família de Mário, revelando a ligação especial criada durante essa experiência. «Para a mãe do Mário, que via em mim o filho que partiu, deixo todo o meu amor e espero estar consigo um dia. Para o pai do Mário, um abraço do tamanho do mundo e obrigado pela partilha!», acrescentou.

O comentador do atual reality show da TVI, “Secret Story – Casa dos Segredos”, terminou a homenagem com uma reflexão emotiva sobre a memória e a perda. «Para o Mário, fica a lembrança diária, porque nós só morremos quando somos esquecidos», escreveu, rematando a mensagem com um emoji em forma de coração.

Uma partilha sentida, que mostra o lado mais humano de Francisco Monteiro e a marca que certas histórias deixam para lá dos ecrãs.

 

