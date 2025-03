Francisco Monteiro deixa mensagem especial em dia importante. Saiba tudo!

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

Francisco Monteiro aproveitou uma data importante para deixar uma mensagem especial.

Francisco Monteiro, o grande vencedor do Big Brother 2023 e atual comentador da TVI, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem muito especial num dia importante para si.

Esta quarta-feira, dia 19 de março, Francisco celebrou o seu 30º aniversário e não quis deixar de agradecer as mensagens de carinho que recebeu por parte dos seguidores e amigos.

«Muito obrigado, por todas as mensagens e por retirarem um bocadinho do vosso dia para fazer do meu melhor. Um beijinho e um abraço a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado"», escreveu o jovem na partilha feita nas stories do Instagram.

Recorde-se que Francisco Monteiro é um dos comentadores oficiais da nova edição do Big Brother 2025 que estreia já no próximo domingo, dia 23 de março.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Francisco Monteiro.

O que já se sabe sobre esta estreia do Big Brother!

Cláudio Ramos estará de volta para apresentar esta edição comemorativa do Big Brother que promete ser «repleta de emoção».

Alice Alves assume o comando do “Última Hora”, Maria Botelho Moniz apresenta o “Diário” e Cláudio Ramos conduz o “Especial” após o Jornal Nacional de 2ª a 5ª feira, com Maria Botelho Moniz responsável pela emissão de 6ª feira.

Ao final da noite, Marta Cardoso apresentará o “Extra”. Aos sábados, o "Especial Fim-de-semana" será conduzido por Mafalda Castro.

Quem serão os comentadores?

Para garantir uma análise detalhada dos acontecimentos da casa mais vigiada do país, contamos com uma equipa diversificada de comentadores, composta por Flávio Furtado, Teresa Silva, Zé Lopes, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Inês Simões, Diana Lopes, António Bravo, Susana Dias Ramos, João Ricardo, Márcia Soares, Francisco Monteiro e Joana Sobral.

VEJA TAMBÉM: Diogo Alexandre revela segredo que manteve escondido e tem tudo a ver com a sua vitória no Secret Story