Francisco Monteiro partilha imagens sensíveis e pede ajuda: «Já me assustaram»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para fazer um pedido de ajuda aos fãs, mostrando imagens sensíveis de uma ferida que fez na perna.

«Precisava da ajuda de um entendido na matéria, presumo que um dermatologista. O que devo fazer e o que não posso fazer? Posso ir ao mar? Os meus amigos já me assustaram», escreveu nas stories do Instagram.

Na partilha, o grande vencedor do Big Brother 2023 mostra uma ferida aberta na perna, que terá feito no Brasil, País onde se encontra de férias com os amigos.

Veja a partilha em baixo: