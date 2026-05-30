Francisco Monteiro mostra-se em jantar especial a dois. E assume sobre a companhia: «Mulher da minha vida»

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Depois de Bárbara Parada, Francisco Monteiro fala em «amor» e intriga fãs.

Solteiro desde o fim da relação com Bárbara Parada, Francisco Monteiro continua a despertar a curiosidade dos fãs sempre que faz referências à sua vida pessoal.

Esta sexta-feira, o comentador do Secret Story – Desafio Final partilhou uma imagem aparentemente banal, mas a legenda acabou por chamar a atenção.

Na fotografia divulgada nos stories do Instagram, Zaza mostrou um prato de comida durante uma refeição especial. No entanto, foi a descrição escolhida que deixou os seguidores a fazer contas à vida.

«A almoçar com o segundo amor da minha vida», escreveu Francisco Monteiro, acrescentando ainda um emoji em forma de coração. O nortenho não revelou a identidade da pessoa que o acompanhava, o que rapidamente deu origem a várias interpretações entre os fãs.

Recorde-se de que Francisco Monteiro já assumiu publicamente, por diversas ocasiões, a enorme ligação que mantém com a avó Maria de Lurdes, a quem chegou mesmo a chamar «a mulher da minha vida».

Agora, a misteriosa referência ao «segundo amor da minha vida» voltou a alimentar a curiosidade dos seguidores sobre quem poderá ter merecido tal distinção.

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Francisco Monteiro

 

Francisco Monteiro declara-se a uma das mulheres da sua vida. E a fotografia emociona

Francisco Monteiro voltou a mostrar o lado mais emotivo nas redes sociais. Este sábado, 23 de maio, o comentador do Secret Story – Desafio Final partilhou uma fotografia especial ao lado da avó, registada durante a celebração dos 90 anos da familiar.

Na publicação, o vencedor do “Big Brother” abriu o coração e deixou uma sentida declaração dedicada à avó. “Quanto mais vivo, mais a amo”, escreveu.

Conhecido carinhosamente como Zaza, Francisco Monteiro foi ainda mais longe nas palavras que partilhou com os seguidores: “Nunca haverá igual, nem em mim, nem em lado algum”, acrescentou, acompanhando a mensagem com um coração.

A publicação rapidamente reuniu várias reações dos fãs, que destacaram a cumplicidade e carinho entre os dois.

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