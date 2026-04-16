Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Um momento aparentemente discreto do Secret Story 10 está a gerar uma onda inesperada de reações nas redes sociais — e tudo por causa de uma interpretação que muitos consideram, no mínimo, insólita.

Após a desistência de Ricardo João, que abandonou voluntariamente o programa esta quarta-feira, Ana protagonizou uma declaração que passou despercebida a alguns, mas que rapidamente se tornou viral entre os mais atentos: «Ele deixou o prémio para nós. Ele dizia: ‘Já fiz a minha parte. Agora, não quero, é para vós’».

A leitura feita por Ana não tardou a provocar reações fora da casa — e uma das mais marcantes veio de Francisco Monteiro, também conhecido como Zaza, vencedor do Big Brother 2023. No Instagram, mostrou-se genuinamente surpreendido com o comentário.

«Eu por vezes pergunto-me se não estou a viver numa simulação. Estou incrédulo», escreveu o ex-concorrente naquela rede social, numa reação que rapidamente ecoou entre seguidores e fãs do formato.

Nas redes sociais, o momento já está a ser amplamente debatido, com opiniões divididas. Há quem veja a declaração como uma ingenuidade, enquanto outros acreditam que poderá tratar-se de uma tentativa de reforçar narrativas dentro da casa.

Certo é que, num jogo onde cada palavra pode influenciar perceções e alianças, até os comentários mais improváveis ganham uma dimensão inesperada — especialmente quando captam a atenção de figuras como Francisco Monteiro e do público cá fora.