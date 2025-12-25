Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Ao Minuto

23:44
Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém» - Big Brother
03:15

Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»

23:35
Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela» - Big Brother
02:35

Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela»

23:31
Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos - Big Brother
03:59

Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos

23:17
Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula» - Big Brother
01:05

Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula»

23:11
Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades» - Big Brother
02:26

Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades»

23:05
Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa - Big Brother
01:43

Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa

23:03
Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas» - Big Brother
01:21

Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas»

23:02
Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável - Big Brother
01:40

Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável

23:00
Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção - Big Brother
01:41

Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção

22:59
Liliana emociona-se com mensagem de Vera. Mas há uma frase que a faz ir do choro ao riso - Big Brother
02:06

Liliana emociona-se com mensagem de Vera. Mas há uma frase que a faz ir do choro ao riso

22:56
Leandro chora compulsivamente com presente e mensagem desta ex-concorrente - Big Brother
01:39

Leandro chora compulsivamente com presente e mensagem desta ex-concorrente

22:49
Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas - Big Brother
10:02

Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas

22:06
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe - Big Brother
02:39

A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe

22:04
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial - Big Brother
03:42

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

22:00
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente» - Big Brother
03:43

Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»

21:59
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família - Big Brother
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

21:56
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar” - Big Brother
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

21:52
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram» - Big Brother
02:28

Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»

21:49
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir - Big Brother
03:17

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

21:46
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre» - Big Brother
03:03

Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»

21:43
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas - Big Brother
02:56

Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas

21:40
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido» - Big Brother
01:47

Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»

21:38
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta - Big Brother
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

21:33
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver - Big Brother
01:55

Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver

19:58
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa - Big Brother
01:16

Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...» - Big Brother

Portugal acordou com a triste notícia da jovem cuja história de vida emocionou todos. Francisco Monteiro não ficou indiferente.

Francisco Monteiro fez uma partilha emotiva sobre Ângela Pereira, uma jovem de 23 anos que emocionou o País ao contar a sua história tocante: lutava contra uma doença rara e grave há cerca de três anos e, há cerca de um mês, recorreu às redes sociais para pedir ajuda para poder procurar tratamentos fora de Portugal.

Esta quinta-feira, 25 de dezembro, a família da jovem recorreu ao Instagram para confirmar a morte prematura de Ângela e foram várias as figuras públicas que se manifestaram. Uma delas foi Zaza. O ex-concorrente do Big Brother não ficou indiferente à notícia que abalou o dia de Natal. 

«Quando pensamos que temos problemas... percebemos que não faz sequer sentido. Tinha 23 anos», escreveu, na legenda de um story que partilhou no Instagram. 

Pode ler aqui o comunicado emitido pela família de Ângela Pereira:

«Com profunda tristeza, comunicamos que a Ângela partiu. Antes de partir, pediu que fosse deixada aqui uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que, de alguma forma, a ajudaram, apoiaram, rezaram, enviaram mensagens ou simplesmente estiveram presentes ao longo desta caminhada tão difícil. Cada gesto, cada palavra e cada demonstração de carinho foram sentidos. Nunca esteve sozinha. Sentiu-se amada, acompanhada e amparada até ao fim. A todos os que fizeram parte desta rede de amor e força, o nosso mais sincero obrigada. Esse amor ficará para sempre guardado»

 

Relacionados

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»
Temas: Francisco Monteiro Ângela Pereira

Fora da Casa

Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Ontem às 23:20
João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

Ontem às 22:54
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Ontem às 18:55
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Ontem às 18:14
Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Ontem às 15:00
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Ontem às 14:45
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

Ontem às 21:56
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

Ontem às 21:59
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

Ontem às 21:38
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe
02:39

A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe

Ontem às 22:06
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir
03:17

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

Ontem às 21:49
Ver Mais

Notícias

Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Ontem às 23:20
João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

Ontem às 22:54
Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Ontem às 21:44
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Ontem às 18:55
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Ontem às 18:14
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Ontem às 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Ontem às 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Ontem às 19:05
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Ontem às 18:55
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Ontem às 18:40
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Ontem às 18:34
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Ontem às 18:24
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Ontem às 11:21
Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Ontem às 10:21
Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

24 dez, 16:32
Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

24 dez, 15:02
Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

24 dez, 11:48
Ver Mais Outros Sites