Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Francisco Monteiro fez uma partilha emotiva sobre Ângela Pereira, uma jovem de 23 anos que emocionou o País ao contar a sua história tocante: lutava contra uma doença rara e grave há cerca de três anos e, há cerca de um mês, recorreu às redes sociais para pedir ajuda para poder procurar tratamentos fora de Portugal.

Esta quinta-feira, 25 de dezembro, a família da jovem recorreu ao Instagram para confirmar a morte prematura de Ângela e foram várias as figuras públicas que se manifestaram. Uma delas foi Zaza. O ex-concorrente do Big Brother não ficou indiferente à notícia que abalou o dia de Natal.

«Quando pensamos que temos problemas... percebemos que não faz sequer sentido. Tinha 23 anos», escreveu, na legenda de um story que partilhou no Instagram.

Pode ler aqui o comunicado emitido pela família de Ângela Pereira:

«Com profunda tristeza, comunicamos que a Ângela partiu. Antes de partir, pediu que fosse deixada aqui uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que, de alguma forma, a ajudaram, apoiaram, rezaram, enviaram mensagens ou simplesmente estiveram presentes ao longo desta caminhada tão difícil. Cada gesto, cada palavra e cada demonstração de carinho foram sentidos. Nunca esteve sozinha. Sentiu-se amada, acompanhada e amparada até ao fim. A todos os que fizeram parte desta rede de amor e força, o nosso mais sincero obrigada. Esse amor ficará para sempre guardado»