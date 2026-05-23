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Nova paixão? Francisco Monteiro responde em direto e não deixa margem para dúvidas

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O comentador veio a público esclarecer os rumores.

Francisco Monteiro veio a público desmentir os rumores que ele próprio inadvertidamente lançou. Tudo começou no Extra da passada quinta-feira, dia 21 de maio, quando o comentador assumiu, em tom de brincadeira, a Marta Cardoso que estaria apaixonado.

Na tarde de sexta-feira, dia 22 de maio, Alice Alves não deixou o assunto passar em branco e confrontou-o diretamente: «Eu ouvi dizer que o Francisco está apaixonado, ainda por cima.»

O ex-concorrente do Big Brother apressou-se a desfazer o boato:

«Não, não, não estou. Foi uma brincadeira de ontem à noite e depois fazem notícias com isso. Não estou, não estou. Estou solteiro e estou pronto para amar, meninas.»

E não ficou por aqui, reforçando a sua disponibilidade para um novo romance:

«Não há nada para contar. Não, não. Solteiríssimo e disponível para amar.»

Recorde-se que Francisco Monteiro está solteiro desde dezembro de 2025, altura em que terminou o namoro com Bárbara Parada. Desde então, o ex-concorrente não apresentou publicamente qualquer nova relação.

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