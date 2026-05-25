Francisco Monteiro declara-se a uma das mulheres da sua vida. E a fotografia emociona

Francisco Monteiro voltou a mostrar o lado mais emotivo nas redes sociais. Este sábado, 23 de maio, o comentador do Secret Story – Desafio Final partilhou uma fotografia especial ao lado da avó, registada durante a celebração dos 90 anos da familiar.

Na publicação, o vencedor do “Big Brother” abriu o coração e deixou uma sentida declaração dedicada à avó. “Quanto mais vivo, mais a amo”, escreveu.

Conhecido carinhosamente como Zaza, Francisco Monteiro foi ainda mais longe nas palavras que partilhou com os seguidores: “Nunca haverá igual, nem em mim, nem em lado algum”, acrescentou, acompanhando a mensagem com um coração.

A publicação rapidamente reuniu várias reações dos fãs, que destacaram a cumplicidade e carinho entre os dois.