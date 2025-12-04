Após separação, Francisco Monteiro quebra o silêncio com vídeo inédito: “Deixar para trás o que...”

Num dia marcado pela confirmação da separação entre Bárbara Parada e Francisco Monteiro, o vencedor do Big Brother 2023 voltou a captar atenções ao surgir num novo vídeo partilhado pela SELFIE, onde deixou uma mensagem de Natal carregada de emoção e significado.

No vídeo, Francisco Monteiro, que integra também o painel de comentadores do Secret Story 9, aparece sereno e profundamente reflexivo, deixando palavras de gratidão, reconciliação e esperança num momento particularmente simbólico.

“Começou a contagem decrescente para o Natal”, lê-se no texto que acompanha o vídeo. “E para o Francisco Monteiro, este é o momento para… agradecer, pedir desculpa, refletir sobre aquilo que poderíamos ter feito melhor.”

A mensagem continua com um tom intimista:

“É tempo de ficar em paz com o passado e abraçar quem fez parte do nosso caminho. Momento de ganhar amor-próprio, deixar para trás o que já não pertence à nossa vida e valorizar quem sempre esteve ao nosso lado. É também o momento de oferecer tempo de qualidade a quem amamos. Porque o Natal não é só uma data. É um reencontro connosco e com tudo o que realmente importa.”

Veja, em baixo, o vídeo na íntegra.

Fãs reagem de imediato: “Sê imensamente feliz”

A comunidade que acompanha Francisco Monteiro, carinhosamente apelidado de “Zaza” por muitos seguidores, não demorou a reagir. Em poucos minutos, a caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho e apoio, sobretudo num momento em que a vida pessoal do comentador volta a ser tema de destaque.

Entre as reações, destacam-se: “Que caminhemos sempre juntos”, “Francisco, que a vida te sorria. Sê imensamente feliz” ou “Feliz Natal para ti também, Zaza. Que sejas sempre feliz e realizado na tua vida”.

A mensagem, simples mas profundamente emotiva, reforça a ligação especial que o público mantém com Francisco Monteiro desde a sua passagem marcante pelo Big Brother 2023. Mesmo num período de mudanças pessoais, o ex-concorrente mostra-se próximo, grato e centrado naquilo que considera verdadeiramente importante.