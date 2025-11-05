Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Bárbara Parada voltou a ser protagonista de um momento divertido nas redes sociais e tudo graças ao namorado, Francisco Monteiro. O vídeo, partilhado no TikTok, já está a arrancar gargalhadas aos fãs.

Nas imagens, Francisco aparece a filmar discretamente a companheira, que está em cima do passeio, sem se aperceber de que está a ser observada. Só quando os sensores do carro começam a apitar é que Bárbara se dá conta da situação, reagindo com uma expressão de susto que rapidamente se tornou o destaque do vídeo.

Com humor, o autor da publicação legendou o momento com a frase: «Câmaras e sensores são os melhores amigos das divas», numa clara brincadeira sobre o cuidado e o estilo característicos da ex-concorrente do Big Brother.

O vídeo soma já milhares de visualizações e comentários divertidos de seguidores que não resistiram à espontaneidade do casal.