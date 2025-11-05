Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Ao Minuto

22:53
Pedro Jorge pede a Marisa para se focar no que conversaram no almoço a sós - Big Brother
02:40

Pedro Jorge pede a Marisa para se focar no que conversaram no almoço a sós

22:49
Pós-Especial: Leandro, Marisa e Pedro Jorge indignados com colegas «Ganhem noção» - Big Brother
05:35

Pós-Especial: Leandro, Marisa e Pedro Jorge indignados com colegas «Ganhem noção»

22:37
Bruno faz declaração a Marisa e Pedro Jorge ouve a conversa: «Vou-te adorar para sempre» - Big Brother
03:16

Bruno faz declaração a Marisa e Pedro Jorge ouve a conversa: «Vou-te adorar para sempre»

22:33
Trio contra Leandro, mas o concorrente rebate: «Vocês não são o meu público» - Big Brother
01:52

Trio contra Leandro, mas o concorrente rebate: «Vocês não são o meu público»

22:29
Bruna sem filtros com Leandro: «Bom samaritano e hipócrita» - Big Brother
05:09

Bruna sem filtros com Leandro: «Bom samaritano e hipócrita»

22:20
Pedro Jorge isola-se no quarto: «Não estou para estar a ouvir isto» - Big Brother
01:04

Pedro Jorge isola-se no quarto: «Não estou para estar a ouvir isto»

22:10
Confronto no Especial: concorrentes criticam reconciliação de Marisa e Pedro Jorge «Fez-me confusão» - Big Brother
06:53

Confronto no Especial: concorrentes criticam reconciliação de Marisa e Pedro Jorge «Fez-me confusão»

21:59
Especial: Marisas de costas voltadas? As concorrentes esclarecem tudo - Big Brother
02:26

Especial: Marisas de costas voltadas? As concorrentes esclarecem tudo

21:53
Cristina Ferreira confronta: «A Liliana fez tudo errado, o Dylan e Inês fizeram tudo certo?» - Big Brother
05:37

Cristina Ferreira confronta: «A Liliana fez tudo errado, o Dylan e Inês fizeram tudo certo?»

20:16
Fábio já pensa numa vida com Liliana? «Já estamos em comunhão de bens» - Big Brother
02:06

Fábio já pensa numa vida com Liliana? «Já estamos em comunhão de bens»

20:08
A escaldar: Marisa e Pedro confessam "pensamentos picantes" sobre cada um - Big Brother
01:53

A escaldar: Marisa e Pedro confessam "pensamentos picantes" sobre cada um

20:04
Após terminar o namoro, Inês acaba em lágrimas nos braços de concorrente. Já no quarto, a 'má-língua' não para - Big Brother
04:24

Após terminar o namoro, Inês acaba em lágrimas nos braços de concorrente. Já no quarto, a 'má-língua' não para

19:52
A acontecer: Concorrentes falam mal sobre Marisa nas costas e Dylan surpreende - Big Brother
04:27

A acontecer: Concorrentes falam mal sobre Marisa nas costas e Dylan surpreende

19:49
Inês acha estar cada vez mais próxima de novo segredo - Big Brother
01:35

Inês acha estar cada vez mais próxima de novo segredo

19:38
A viagem a Las Vegas que está a dar que falar: Inês está a interessar-se por Dylan por causa de... dinheiro? - Big Brother
02:07

A viagem a Las Vegas que está a dar que falar: Inês está a interessar-se por Dylan por causa de... dinheiro?

19:27
Estala o verniz entre Bruna e Leandro: «O que te vai fazer cair é...!» - Big Brother
03:32

Estala o verniz entre Bruna e Leandro: «O que te vai fazer cair é...!»

19:20
Vera não esquece as palavras de Inês sobre Dylan e afirma: «Já havia ali um interesse dela por ele» - Big Brother
01:19

Vera não esquece as palavras de Inês sobre Dylan e afirma: «Já havia ali um interesse dela por ele»

19:12
«Mais arrogante que nunca»: Bruno Simão arrasa a postura de concorrente - Big Brother
04:23

«Mais arrogante que nunca»: Bruno Simão arrasa a postura de concorrente

18:47
Marisa Susana 'vai a correr' contar a Pedro o que viu lá fora entre a mulher deste e... Bruno - Big Brother
03:10

Marisa Susana 'vai a correr' contar a Pedro o que viu lá fora entre a mulher deste e... Bruno

18:46
«Vais engolir tudo o que andas a pensar...»: Em lágrimas, Marisa despista Leandro do seu segredo - Big Brother
04:35

«Vais engolir tudo o que andas a pensar...»: Em lágrimas, Marisa despista Leandro do seu segredo

18:26
Frase de Liliana sobre o sinal de consentimento leva a Voz a reagir: «A vontade é muita?» - Big Brother
02:49

Frase de Liliana sobre o sinal de consentimento leva a Voz a reagir: «A vontade é muita?»

18:25
Vera sente que Inês errou para consigo? A reação que todos aguardavam - Big Brother
01:35

Vera sente que Inês errou para consigo? A reação que todos aguardavam

18:03
«Estou chocada (...) Ela só me queria afastar do Dylan»: Vera reage à relação de Inês e do concorrente - Big Brother
01:47

«Estou chocada (...) Ela só me queria afastar do Dylan»: Vera reage à relação de Inês e do concorrente

18:01
«Não acredito em nada (...) é aproveitadora dos sentimentos das outras pessoas»: Vera é implacável com Inês - Big Brother
02:31

«Não acredito em nada (...) é aproveitadora dos sentimentos das outras pessoas»: Vera é implacável com Inês

17:38
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro? - Big Brother
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

  • Secret Story
  • Há 2h e 21min
Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral - Big Brother

Um momento inesperado entre Bárbara Parada e Francisco Monteiro está a fazer sucesso no TikTok, depois de o ex-concorrente ter apanhado a namorada de surpresa num vídeo que já arrancou risos aos fãs.

Bárbara Parada voltou a ser protagonista de um momento divertido nas redes sociais e tudo graças ao namorado, Francisco Monteiro. O vídeo, partilhado no TikTok, já está a arrancar gargalhadas aos fãs.

Nas imagens, Francisco aparece a filmar discretamente a companheira, que está em cima do passeio, sem se aperceber de que está a ser observada. Só quando os sensores do carro começam a apitar é que Bárbara se dá conta da situação, reagindo com uma expressão de susto que rapidamente se tornou o destaque do vídeo.

Com humor, o autor da publicação legendou o momento com a frase: «Câmaras e sensores são os melhores amigos das divas», numa clara brincadeira sobre o cuidado e o estilo característicos da ex-concorrente do Big Brother.

O vídeo soma já milhares de visualizações e comentários divertidos de seguidores que não resistiram à espontaneidade do casal. 

 

