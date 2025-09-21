Bárbara Parada partilha fotos ousadas e declara-se a Francisco Monteiro

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão a aproveitar umas férias tropicais que têm dado muito que falar nas redes sociais. O casal viajou até à Jamaica, onde tem partilhado momentos de descontração e cumplicidade, conquistando o carinho dos fãs.

Entre os registos publicados, destaca-se uma sessão de fotografias em que Bárbara surge num biquíni vermelho, evidenciando a sua boa forma física. Ao lado, Francisco Monteiro mostra-se igualmente feliz e relaxado, partilhando sorrisos e abraços com a namorada.

A legenda escolhida pela ex-finalista de Secret Story – Desafio Final não deixou margem para dúvidas sobre o clima romântico da viagem: «Jamaica, com o meu amor».

As reações foram imediatas e calorosas. «Casal tão lindo!», «Que a vida vos sorria sempre» e «Fofos» foram apenas alguns dos muitos comentários deixados pelos seguidores, que não pouparam elogios ao par.

As imagens, captadas em cenários paradisíacos de águas cristalinas e areia branca, reforçam a cumplicidade entre os dois ex-concorrentes do Big Brother, que continuam a ser dos rostos mais acarinhados pelo público português.