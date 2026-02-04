Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

A vida pessoal e profissional de Bárbara Parada voltou a estar em destaque no V+ Fama, com novos desenvolvimentos que não passaram despercebidos. Desta vez, o foco esteve no seu “amigo especial”, Guilherme Baptista, e numa mudança significativa no seu percurso profissional, que acabou por afastá-lo do clube onde trabalhava com Francisco Monteiro.

A informação foi avançada por Adriano Silva Martins, que revelou que Guilherme já não integra a equipa do Major Padel Club de Douro, em Gaia, deixando assim de partilhar o mesmo espaço profissional com o vencedor do Big Brother. «Curiosamente, este projeto surge depois de Guilherme ter sido dispensado do Major Padel Club de Douro, em Gaia… Quer isto dizer que já não trabalha com Francisco Monteiro», explicou o apresentador.

Em simultâneo, Bárbara Parada e Guilherme Baptista decidiram dar um passo em frente e unir-se num novo desafio empresarial ligado ao desporto. A dupla lançou o Flow Padel, um projeto que marca a primeira parceria de negócios entre ambos e que tem vindo a alimentar ainda mais a curiosidade em torno da relação.

Para Cláudia Jacques, esta mudança acaba por ser positiva e evita situações desconfortáveis. A comentadora foi clara ao afirmar que a convivência entre Bárbara, o ex-namorado e o “amigo especial” poderia tornar-se delicada. «É um bocadinho constrangedor estarem os dois permanentemente juntos, a Bárbara também, e andarem ele e os três. É constrangedor. É melhor que ele realmente não esteja lá», considerou.

Já Guilherme Castelo Branco olhou para o lançamento com uma perspetiva mais pragmática, defendendo que a dupla está a aproveitar o atual mediatismo. Segundo o comentador, trata-se de uma forma inteligente de rentabilizar a visibilidade, sublinhando que o alcance mediático de Bárbara e Guilherme pode fazer a diferença num negócio que já existe noutros moldes.

Sobre a saída do clube anterior, Castelo Branco evitou especulações, lembrando ainda a precariedade da profissão de treinador de padel, uma vez que muitos trabalham como independentes e sem vínculo direto aos clubes.

O painel acabou também por abordar a postura discreta de Bárbara Parada em relação à sua vida amorosa. Cláudia Jacques recordou que a influenciadora sempre defendeu menos exposição pública, algo que terá sido motivo de conflito na relação anterior. Para a comentadora, Bárbara está agora a manter-se fiel a esse princípio, deixando que os rumores falem por si.

Veja o momento aqui: